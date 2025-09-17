Hàn Quốc công bố chiến lược ngoại giao với các cường quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Yonhap).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/9 cho biết, đường lối đối ngoại, được thông qua tại cuộc họp nội các cùng ngày, sẽ tập trung vào việc phát triển liên minh song phương với Mỹ thành một liên minh chiến lược toàn diện, có tầm nhìn xa, nhằm “mở rộng lợi ích chung trong mọi lĩnh vực, vượt ra ngoài hợp tác ngành cụ thể”.

Trên cơ sở đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác 3 bên với Nhật Bản và Mỹ.

Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ duy trì cách tiếp cận “2 chiều”: vừa giải quyết những vấn đề tồn đọng trong quá khứ, vừa thúc đẩy hợp tác hướng tới tương lai.

Với Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ tìm cách nâng tầm quan hệ hơn nữa, tranh thủ sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.

Seoul cũng sẽ hợp tác với Bắc Kinh để đạt được “lợi ích thiết thực” cho người dân 2 nước, chẳng hạn trong lĩnh vực ổn định chuỗi cung ứng và bảo vệ quyền lợi hàng hải ở Hoàng Hải.

Về quan hệ song phương với Nga, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch duy trì trao đổi để “khôi phục mối quan hệ hợp tác cùng có lợi”.

Trong chương trình nghị sự quốc gia còn có các nỗ lực nhằm đạt tiến triển về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đặc biệt là tạo điều kiện cho đối thoại thông qua các biện pháp giảm căng thẳng và tham vấn với Washington.

“Chúng tôi cũng sẽ tìm cách khuyến khích vai trò xây dựng từ các nước láng giềng như Trung Quốc và Nga”, tuyên bố nêu rõ.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ thúc đẩy một “chiến lược từng bước” đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên gồm đóng băng, cắt giảm và tháo dỡ, với các thỏa thuận tuần tự và hành động đồng thời.

Seoul cũng sẽ tìm cách giúp nối lại đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington, vốn bị đình trệ kể từ khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 kết thúc mà không đạt thỏa thuận. Về lâu dài, Hàn Quốc sẽ hướng tới việc thiết lập “khuôn khổ hợp tác đa phương” cho hòa bình và ổn định khu vực.

Trên mặt trận an ninh kinh tế, chính phủ Han Quốc sẽ làm việc để thiết lập một cuộc họp thường kỳ về an ninh kinh tế, có sự tham gia của các cơ quan chính phủ liên quan và khu vực tư nhân.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này dự kiến tận dụng việc đăng cai các hội nghị thượng đỉnh APEC và G20 sắp tới để dẫn dắt các cuộc thảo luận kinh tế toàn cầu, tập trung vào công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực khác.