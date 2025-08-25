Tổng thống Hàn Quốc thăm Mỹ, họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump

Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hea-kyung đến căn cứ Andrews ở Maryland, Mỹ hôm 24/8 (Ảnh: Yonhap).

Theo Yonhap, chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Phu nhân Kim Hea-kyung đã hạ cánh tại căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland ngày 24/8, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Mỹ. Ông Lee dự kiến sẽ có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Donald Trump trong ngày 25/8.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn dự kiến sẽ thảo luận về an ninh, thương mại, phi hạt nhân hóa Triều Tiên và nhiều vấn đề then chốt khác có khả năng ảnh hưởng đến tương lai quan hệ song phương, trong bối cảnh liên minh lâu đời hàng thập niên của hai nước đang đối mặt với những thay đổi địa chính trị nhanh chóng.

Cuộc gặp này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Tổng thống Lee, nhà lãnh đạo mới nhậm chức vào tháng 6 sau cuộc bầu cử đột xuất được tổ chức sau khi người tiền nhiệm bị phế truất liên quan vụ áp đặt thiết quân luật.

Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ. Washington bảo đảm an ninh cho Hàn Quốc bằng quân đội và răn đe hạt nhân, và Tổng thống Lee hy vọng sẽ vạch ra một con đường hợp tác cân bằng với Mỹ mà không gây ảnh hưởng tới đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền lần hai, chính quyền ông Trump thúc đẩy việc "hiện đại hóa" liên minh với Hàn Quốc, với khả năng Seoul tăng chi tiêu quốc phòng và tái cơ cấu lực lượng 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc.

Vì vậy các nhà phân tích cho biết ông Lee sẽ tìm cách tạo ấn tượng tốt, kết nối cá nhân với ông Trump, và trên hết là tránh "mọi bất ngờ không có lợi".

Hồi tháng 7, các nhà đàm phán Hàn Quốc đã đạt được một thỏa thuận vào phút chót để tránh mức thuế quan khắc nghiệt nhất nhưng vẫn phải thống nhất chi tiết về hàng tỷ USD đầu tư đã cam kết.

Theo thỏa thuận, chính quyền Trump đồng ý hạ mức thuế đối ứng đối với hàng hóa Hàn Quốc xuống còn 15% từ mức 25% dự kiến, đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD cùng các cam kết khác từ Seoul.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết, họ hy vọng các cuộc đàm phán thương mại cấp chuyên viên như vậy phần lớn sẽ được để dành cho các cuộc họp khác.

“Có nhiều chủ đề quan trọng trong lĩnh vực an ninh”, ông Kim Yong-beom, trợ lý chính sách hàng đầu của Tổng thống Lee nói. “Lập trường của chúng tôi là thương mại đã được hoàn tất lần trước. Chúng tôi hy vọng rằng các kế hoạch triển khai cụ thể về thương mại sẽ không được đưa vào hội nghị thượng đỉnh, hoặc ít nhất nên được giữ ở mức đơn giản nếu được thảo luận", ông Kim nói thêm.

Một số quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Hàn Quốc, đã đến Washington vào cuối tuần để cố gắng hoàn thiện các chi tiết cuối cùng.

Theo các nguồn tin Tổng thống Lee sẽ nêu bật một số khoản đầu tư dự kiến ​​của Hàn Quốc khi ông đến thăm nhà máy đóng tàu Hanwha Philly tại Philadelphia, nơi được xem là biểu tượng hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu sau hội nghị thượng đỉnh.

Hợp tác hỗ trợ ngành đóng tàu đang gặp khó khăn của Mỹ là một phần của thỏa thuận thuế quan rộng lớn đã đạt được giữa hai nước.

Tại cuộc gặp lần này, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ muốn người đồng cấp Lee cam kết chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, bao gồm cả khả năng chi thêm hàng tỷ USD để duy trì 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Ông Wi Sung-lac, cố vấn an ninh hàng đầu của nước này, cho biết Hàn Quốc đang đàm phán với Washington về việc Seoul tăng chi tiêu quốc phòng, lấy thỏa thuận của NATO về mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới làm tham chiếu. Ông Wi cho biết thêm rằng chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch mua vũ khí của Mỹ.

Trước khi đến Mỹ gặp Tổng thống Trump, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đến Tokyo để gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào ngày 23/8 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.