Mỹ chuyển 6.500 tấn đạn dược, thiết bị quân sự đến Israel trong 24 giờ

Thiết bị quân sự được Israel dỡ xuống (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel).

Jerusalem Post tối 30/4 (theo giờ địa phương) đưa tin, động thái vận chuyển vũ khí ồ ạt này cho thấy một chiến dịch hậu cần quy mô lớn trên phạm vi toàn cầu của Mỹ.

“Hai tàu chở hàng mang theo hàng nghìn tấn đạn dược trên không và trên bộ, xe tải quân sự, xe chiến thuật hạng nhẹ liên hợp (JLTV) và các thiết bị quân sự bổ sung đã được dỡ xuống tại các cảng Ashdod và Haifa”, Bộ Quốc phòng Israel thông báo.

Báo Maariv đưa tin, các lô hàng này là một phần của “nỗ lực trọng tâm nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu của Israel trước những diễn biến trong cuộc chiến với Iran”.

Theo báo này, hơn 115.600 thiết bị quân sự đã đến Israel thông qua 403 chuyến bay và 10 chuyến vận chuyển đường biển kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng nổ vào ngày 28/2.

Chiến dịch do Cục Mua sắm Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Israel chủ trì, phối hợp với bộ phận vận tải quốc tế, phái bộ của Israel tại Mỹ và Cục Kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Số thiết bị này được bốc dỡ lên hàng trăm xe tải, sau đó, chúng được vận chuyển tới các căn cứ của IDF trên khắp cả nước trong một chiến dịch tại cảng Ashdod.

“Tại bất kỳ thời điểm nào, các máy bay vận tải và tàu chở hàng đều đang trên đường tới Israel, mang theo hàng nghìn tấn đạn dược và trang thiết bị quân sự”, Tướng Baram cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nói rằng nước này “luôn sẵn sàng hành động chống lại đối thủ, trên mọi mặt trận và ở bất cứ nơi nào cần thiết. "Cầu vận tải đường không và đường biển đang được mở rộng này trực tiếp tăng cường năng lực và ưu thế tác chiến của IDF”, Bộ trưởng Katz nói.