Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ không chi tiền cho cuộc chiến Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thỏa thuận mà ông đã ký vào tháng 7. Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ bán vũ khí cho các nước thành viên NATO, sau đó các nước này sẽ chuyển giao cho Ukraine.

"Chúng tôi sẽ không chi thêm bất kỳ khoản nào cho cuộc chiến này nữa. Chúng tôi đang được trả lại tất cả những gì chúng tôi đã trao đi, không giống như (cựu Tổng thống Joe) Biden. Ông ấy đã đưa cho họ (Ukraine) 350 tỷ USD, và điều đó thật đáng kinh ngạc", Tổng thống Trump nói, đồng thời nhấn mạnh "cuộc chiến Ukraine đang được NATO tài trợ".

"Thực tế, tôi không muốn kiếm tiền từ cuộc chiến đó, nhưng chúng tôi thực sự đang kiếm tiền từ cuộc chiến đó, bởi vì họ đang mua thiết bị của chúng tôi", Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Joe Biden, vì đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine. Ông thậm chí gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất".

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các thành viên NATO ở châu Âu nên gánh vác trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ukraine.

Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới.

Các gói viện trợ này sẽ sử dụng “Danh sách ưu tiên nhu cầu của Ukraine” (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), cơ chế do Mỹ và NATO thiết lập nhằm phối hợp và đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất trên chiến trường của Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby đã thông qua các gói viện trợ, mỗi gói trị giá tới 500 triệu USD. Các chuyến hàng có thể được chuyển giao sớm trong bối cảnh Washington nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tài chính do các chính phủ đồng minh chi trả.

Thông qua PURL, các đồng minh sẽ góp quỹ để mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị Mỹ từ kho dự trữ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.

PURL đánh dấu lần đầu tiên các gói viện trợ được khởi xướng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump trong bối cảnh ông phản đối việc chính quyền tiền nhiệm đổ hàng tỷ USD viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Tuy nhiên cơ chế này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa NATO và Nga.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, chính quyền Tổng thống Trump đã bán vũ khí cho Ukraine hoặc chuyển giao các lô hàng được chính quyền tiền nhiệm Joe Biden phê duyệt.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu nhận ít nhất 1 tỷ USD mỗi tháng từ các đồng minh để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm hợp tác đối tác trị giá 50 tỷ USD với các công ty Ukraine để sản xuất máy bay không người lái, cùng với ít nhất 10 hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo.

Đầu năm nay, Tổng thống Trump đã nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga, nhưng gần đây ông thừa nhận việc đóng vai trò trung gian chấm dứt xung đột khó khăn hơn so với dự tính ​​ban đầu của ông.

Trong khi đó, Nga vẫn khẳng định không có vũ khí phương Tây nào có thể ngăn cản quân đội Nga giành chiến thắng. Moscow cáo buộc các nước NATO trên thực tế đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.