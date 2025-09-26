Tổng thống Donald Trump mở đường cho thương vụ TikTok Mỹ trị giá 14 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Công ty TikTok mới tại Mỹ sẽ được định giá khoảng 14 tỷ USD, Phó Tổng thống JD Vance cho biết. Theo giới quan sát, mức giá cho ứng dụng video ngắn nổi tiếng này thấp hơn nhiều so với ước tính trước đó của một số nhà phân tích.

Ông Trump ngày 25/9 cũng đã trì hoãn đến ngày 20/1/2026 việc thực thi luật cấm ứng dụng này, trừ khi chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance chấp nhận bán hoạt động của nền tảng này tại Mỹ.

Việc công bố sắc lệnh hành pháp cho thấy ông Trump đang đạt tiến triển trong việc bán tài sản TikTok tại Mỹ, nhưng còn nhiều chi tiết cần làm rõ, bao gồm việc ai sẽ sở hữu tài sản quan trọng nhất của công ty mới, thuật toán gợi ý người dùng. Đây là một trong những bí quyết quan trọng làm nên thành công của ứng dụng này.

“Điều cốt lõi chúng tôi muốn đạt được là giữ cho TikTok tiếp tục hoạt động, đồng thời bảo đảm dữ liệu riêng tư của người Mỹ được bảo vệ theo luật định”, ông Vance nói với các phóng viên tại một buổi họp báo ở Phòng Bầu dục.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rằng thuật toán sẽ được huấn luyện lại và giám sát bởi các đối tác an ninh của công ty TikTok Mỹ, đồng thời việc vận hành thuật toán sẽ thuộc quyền kiểm soát của liên doanh mới.

Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự đồng thuận với kế hoạch này.

“Tôi đã nói chuyện với Chủ tịch Tập. Chúng tôi có một cuộc trao đổi tốt đẹp, tôi nói với ông ấy về những gì chúng tôi đang làm, và ông ấy nói cứ tiếp tục”, ông Trump tiết lộ.

Cả phía Trung Quốc và TikTok chưa bình luận về động thái và phát biểu của ông Trump.

Ông Trump ghi nhận TikTok, ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ, đã góp phần giúp ông thắng cử vào năm 2024, và hiện ông có 15 triệu người theo dõi trên tài khoản cá nhân.

Nhà Trắng cũng đã mở tài khoản TikTok chính thức vào tháng 8. “Ứng dụng này sẽ hoàn toàn do Mỹ vận hành", ông Trump nói.

Ông còn tiết lộ rằng các tỷ phú nổi tiếng như Michael Dell, Rupert Murdoch và “có lẽ 4-5 nhà đầu tư đẳng cấp thế giới khác” sẽ tham gia thỏa thuận.

Nhà Trắng không giải thích cách đưa ra mức định giá 14 tỷ USD với hoạt động của TikTok tại Mỹ.

Công ty mẹ ByteDance hiện tự định giá khoảng 330 tỷ USD, theo chương trình mua lại cổ phần mới cho nhân viên. TikTok chỉ đóng góp một phần nhỏ trong tổng doanh thu công ty.

Theo nhà phân tích Dan Ives (Wedbush Securities), vào tháng 4/2025, TikTok (không bao gồm thuật toán) được ước tính trị giá 30-40 tỷ USD.

Giáo sư Alan Rozenshtein (Trường Luật Đại học Minnesota) cho rằng sắc lệnh vẫn bỏ ngỏ câu hỏi quan trọng: Liệu ByteDance có còn kiểm soát thuật toán hay không?

Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cho hay họ muốn thấy thêm chi tiết của thỏa thuận để đảm bảo TikTok thực sự tách biệt khỏi Trung Quốc.

Thỏa thuận về hoạt động của TikTok Mỹ bao gồm việc ByteDance bổ nhiệm 1/7 thành viên hội đồng quản trị cho công ty mới, 6 ghế còn lại do người Mỹ nắm giữ, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ngày 20/9. ByteDance sẽ nắm giữ ít hơn 20% cổ phần tại TikTok Mỹ để tuân thủ yêu cầu của đạo luật năm 2024.