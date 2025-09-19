Tổng thống Mỹ nêu nội dung sẽ trao đổi khi điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Reuters).

“Tôi sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ sáu (19/9), liên quan đến TikTok và cả thương mại nữa", Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News hôm 18/9.

“Chúng tôi đang tiến rất gần với các thỏa thuận về tất cả những vấn đề này. Và mối quan hệ của tôi với Trung Quốc rất tốt”, ông Trump nói thêm.

Đây sẽ là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1, và là cuộc điện đàm thứ 3 kể từ đầu năm.

Vào ngày 5/6, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã mời ông đến thăm Trung Quốc, và ông cũng đã gửi lời mời tương tự đến nhà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm Mỹ.

Cho đến nay, vẫn chưa có kế hoạch công du nào được công bố, nhưng một số nhà phân tích dự đoán nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ nhắc lại lời đề nghị với Tổng thống Mỹ.

Cuộc điện đàm diễn ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tìm kiếm sự thỏa hiệp về thuế quan.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới leo thang sau khi Mỹ áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc, để đáp trả, Bắc Kinh áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ. Sau đó, hai bên đạt được thỏa thuận giảm thuế quan trong vòng 90 ngày lần lượt xuống mức 30% và 10%.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội vào ngày 15/9, Tổng thống Trump xác nhận cuộc đàm phán thương mại tại châu Âu giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra rất tốt đẹp.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng các bên đã đạt được thỏa thuận nhằm cho phép ứng dụng TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã thông qua lệnh buộc TikTok dừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia từ nền tảng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã liên tục gia hạn thời hạn cho công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn hoặc bán mạng xã hội.

Vào tháng 6, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp lùi thời hạn đến ngày 17/9, đánh dấu lần thứ 3 ông gia hạn thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Ông Trump cho rằng, giải pháp thương lượng có thể ngăn chặn việc đóng cửa TikTok trên toàn quốc, do đó bảo vệ các quyền theo Tu chính án thứ nhất cho hàng chục triệu người Mỹ, đồng thời giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia của chính phủ.

Trong bối cảnh số phận của ứng dụng mạng xã hội này tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng, chính quyền Tổng thống Trump đã ra mắt tài khoản TikTok đầu tiên vào ngày 19/8.