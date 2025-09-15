Tổng thống Mỹ Donald Trump hé lộ thỏa thuận đạt được với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp năm 2019 (Ảnh: Reuters).

"Cuộc họp thương mại lớn tại châu Âu giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra rất tốt đẹp! Cuộc họp này sẽ sớm kết thúc", Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social hôm nay 15/9.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Trump dường như ám chỉ rằng các bên đã đạt được thỏa thuận nhằm cho phép ứng dụng TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ, mặc dù ông không đề cập cụ thể đến công ty sở hữu TikTok.

"Một thỏa thuận cũng đã đạt được về một công ty mà giới trẻ ở đất nước chúng ta rất muốn cứu vãn. Họ sẽ rất vui mừng! Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình vào thứ Sáu", ông Trump cho biết thêm.

Các nhà ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đã gặp nhau trong tuần này tại Madrid để thảo luận về thương mại và các vấn đề khác.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người thay mặt Mỹ dẫn đầu vòng đàm phán thương mại mới nhất với Trung Quốc, nói rằng TikTok là một trong những chủ đề có thể sẽ được thảo luận.

Tòa án Tối cao Mỹ đã thông qua lệnh buộc TikTok dừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia từ nền tảng mạng xã hội này.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã liên tục gia hạn thời hạn cho công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn hoặc bán mạng xã hội.

Vào tháng 6, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp lùi thời hạn đến ngày 17/9, đánh dấu lần thứ 3 ông gia hạn thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Ông Trump cho rằng, giải pháp thương lượng có thể ngăn chặn việc đóng cửa TikTok trên toàn quốc, do đó bảo vệ các quyền theo Tu chính án thứ nhất cho hàng chục triệu người Mỹ, đồng thời giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia của chính phủ.

“Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo và ủng hộ của Tổng thống Trump trong việc đảm bảo TikTok tiếp tục phục vụ hơn 170 triệu người dùng Mỹ và 7,5 triệu doanh nghiệp Mỹ đang dựa vào nền tảng này, khi chúng tôi tiếp tục làm việc với Văn phòng Phó Tổng thống Vance", TikTok cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 6.

Trong bối cảnh số phận của ứng dụng mạng xã hội này tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng, chính quyền Tổng thống Trump đã ra mắt tài khoản TikTok đầu tiên vào hôm 19/8.

Căng thẳng giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới leo thang sau khi Mỹ áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc, để đáp trả, Bắc Kinh áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ. Sau đó, hai bên đạt được thỏa thuận giảm thuế quan trong vòng 90 ngày lần lượt xuống mức 30% và 10%.

Một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra vào ngày 5/6 và dường như đã khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại vốn bị đình trệ trước đó giữa 2 quốc gia.