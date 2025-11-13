Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu, chính phủ Mỹ sắp mở cửa lại

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Hạ viện Mỹ hôm 12/11 (giờ địa phương) đã thông qua một gói chi tiêu quy mô lớn nhằm mở cửa lại chính phủ, mở đường kết thúc cuộc đóng cửa kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện kết thúc với tỷ lệ 222-209. Chỉ có 2 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống vì phản đối chi tiêu làm tăng thâm hụt ngân sách, trong khi 6 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận với lý do cần khôi phục nguồn tài trợ liên bang càng sớm càng tốt.

Gói chi tiêu này giờ được chuyển đến Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump đã tuyên bố sẵn sàng ký ban hành thành luật vào cùng ngày.

Cuộc bỏ phiếu là trở ngại cuối cùng để chấm dứt bế tắc ngân sách kéo dài 7 tuần, khiến nhân viên liên bang không nhận được lương, các chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, và nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Tình trạng bế tắc này xoay quanh một vấn đề cũ, Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA) và tương lai của các khoản tín dụng thuế chăm sóc sức khỏe dự kiến hết hạn vào cuối năm.

Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn trợ cấp y tế như điều kiện để chấm dứt tình trạng đóng cửa. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa muốn mở cửa lại chính phủ trước khi đàm phán về y tế. Cuộc giằng co kéo dài 43 ngày, phá vỡ kỷ lục đóng cửa lâu nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump (2018-2019).

Cuối cùng, một thỏa thuận bất ngờ do nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đạt được vào cuối tuần trước đã phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, thỏa thuận này không giải quyết vấn đề trợ cấp y tế, khiến phe Dân chủ cấp tiến không đồng tình.

Gói chi tiêu gửi tới bàn làm việc của ông Trump là dự luật hỗn hợp, cấp kinh phí cho nhiều cơ quan lớn, Bộ Nông nghiệp, Bộ Cựu chiến binh, xây dựng quân đội và cơ quan lập pháp, cho đến hết năm tài khóa 2026 (ngày 30/9). Các cơ quan còn lại chỉ được tài trợ ngắn hạn đến ngày 30/1.

Đảng Cộng hòa ca ngợi việc thông qua dự luật là chiến thắng cho người lao động liên bang và các gia đình nghèo, đồng thời cáo buộc Đảng Dân chủ đã khiến tình trạng đóng cửa kéo dài.

Theo thỏa thuận nhượng bộ với Đảng Dân chủ, dự luật cũng đảo ngược các vụ sa thải hàng loạt do chính quyền ông Trump thực hiện trong thời gian đóng cửa, giúp khôi phục hàng nghìn việc làm liên bang, và cấm sa thải thêm nhân viên trước tháng 2 năm sau.

Mốc gia hạn ngân sách tiếp theo là ngày 30/1, và nhiều nghị sĩ Dân chủ tuyên bố sẽ yêu cầu gia hạn trợ cấp ACA nếu vấn đề này chưa được giải quyết trước thời điểm đó. Nếu không có sự nhượng bộ từ đảng Cộng hòa, kịch bản chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa một phần có thể sẽ vẫn có thể xảy ra, họ cảnh báo.