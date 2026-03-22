Tên lửa Iran vượt qua lưới lửa phòng không Israel đánh trúng mục tiêu ở Tel Aviv (Ảnh: AFP).

Tên lửa Iran xuyên thủng lưới lửa phòng không Israel

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran "ăn miếng trả miếng" cùng Mỹ và Israel. Trong làn sóng đáp trả mới nhất, Tehran đã phóng hàng loạt tên lửa hạng nặng, có thể bao gồm cả loại siêu vượt âm. Không ít quả trong số chúng đã vượt qua được lưới lửa phòng không trứ danh của Israel để gây thiệt hại nặng nề trên mặt đất.

Các video được người dân địa phương chia sẻ cho thấy mặc dù các hệ thống phòng thủ của Israel khai hỏa ồ ạt nhưng vẫn có tên lửa Iran xuyên thủng, lao xuống mục tiêu với tốc độ cực nhanh, phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ và sóng xung kích khủng khiếp.

Tên lửa Iran xé toang lưới lửa phòng không Israel, đánh trúng các mục tiêu nhạy cảm (Video: RT).

Thành phố Dimona, nơi có trung tâm nghiên cứu hạt nhân của Israel đã bị tên lửa Iran tập kích, quả đạn lao xuống vị trí cách cơ sở hạt nhân này chừng 12km.

Trong khi đó, ở thành phố Arad cách không xa Dimona, cùng ở miền Nam Israel, tên lửa Iran cũng đánh trúng một khu dân cư khiến ít nhất 71 người bị thương, trong đó có 10 người trong tình trạng nguy kịch, Times of Israel đưa tin.

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin nhấn mạnh rằng các tên lửa đạn đạo của Iran tấn công các thành phố Dimona và Arad tối 21/3 theo giờ địa phương không phải là mối đe dọa mới, sau khi hệ thống phòng không không bắn hạ được chúng.

“Hệ thống phòng không đã hoạt động nhưng không đánh chặn được tên lửa. Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và rút kinh nghiệm. Đây không phải là loại đạn dược đặc biệt hay lạ lẫm”, ông nói.

Những diễn biến đáng chú ý

Trong ngày thứ 22 của cuộc chiến, cả hai bên tiếp tục tấn công các mục tiêu của nhau. Tehran tập kích các nước vùng Vịnh Ba Tư, đặc biệt là Kuwait, ngược lại, Israel bắn phá ác liệt các vị trí ở Iran.

Mỹ - Israel tập kích ác liệt vào Iran

Tại Iran, các cuộc tấn công chính của liên quân tập trung vào Tehran và các khu vực xung quanh. Ở phía Nam, Mỹ tấn công Bandar Abbas. Trong bối cảnh đó, lễ tang của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, và các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra ở Qom và Kermanshah.

Tuy nhiên, các vấn đề nội bộ của nước này vẫn còn nhiều, căng thẳng giữa các nhóm cải cách và các nhóm tôn giáo đang leo thang. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng các nước Vùng Vịnh không phải là "kẻ thù" của họ, điều này càng làm dấy lên sự hoài nghi trong số những người ủng hộ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 21/3 (Ảnh: Rybar).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư: “Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất”.

Tổng thống Trump hôm qua cũng nói rằng, Iran muốn đạt được một thỏa thuận nhưng ông thì không, đồng thời khẳng định Mỹ đã đạt được mục tiêu “sớm hơn nhiều tuần so với kế hoạch” trong chiến dịch không kích Iran.

“Giới lãnh đạo của họ đã không còn, hải quân và không quân của họ đã bị loại bỏ, họ hoàn toàn không có phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 21/3.

Ngược lại, Iran tuyên bố sẽ trả đũa sau lời đe dọa của ông Trump, theo Al Jazeera. Quân đội Iran tái khẳng định các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trong khu vực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “phá hủy” các nhà máy điện ở Iran nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại nhanh chóng.

“Tiếp nối những cảnh báo trước đó, nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối phương xâm phạm, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và chế độ Iran trong khu vực sẽ bị nhắm mục tiêu”, bộ chỉ huy tác chiến Khatam Al-Anbiya của quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Fars đăng tải.

Israel hứng chịu các đòn không kích chưa từng có

CNN đưa tin, quân đội Israel cho biết họ đã không đánh chặn được một tên lửa ở Dimona, vụ việc làm bị thương một số người và phá hủy một tòa nhà nhỏ tại trung tâm chương trình hạt nhân của nước này.

Ở miền Nam, các quan chức tuyên bố một sự kiện thương vong lớn do tên lửa xuyên thủng hệ thống phòng thủ và bắn trúng thành phố Arad. Israel cho biết các cuộc tấn công vào Iran sẽ “tăng đáng kể” trong tuần này.

Căng thẳng vẫn còn tồn tại ở biên giới Israel - Li Băng. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng pháo binh nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía Nam Li Băng và cũng tấn công Beirut. Đáp lại, nhóm Hồi giáo Shia đã phóng tên lửa vào các vị trí của IDF.

Không chỉ có tên lửa từ Li Băng bắn vào Israel. Để đáp trả các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo, một trong số đó đã bắn trúng thành phố Dimona. Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân nằm gần đó.

Các nước trong khu vực tiếp tục bị tấn công

Iraq, nước láng giềng của Iran, cũng đang trong tình trạng hỗn loạn. Tại quốc gia này, Mỹ và các phe phái của "Lực lượng Kháng chiến Iraq" theo dòng Shia đang tấn công lẫn nhau. Trong khi đó, căng thẳng đang gia tăng giữa chính quyền người Kurd và chính phủ ở Baghdad.

Theo Guardian, cách đây ít phút, Bộ quốc phòng Ả rập Xê út cho biết họ đã phát hiện 3 tên lửa được phóng về phía thủ đô Riyadh. Một trong số các tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi hai quả còn lại rơi xuống khu vực không có người ở.

Giữa cuộc xung đột đang diễn ra, Syria đã thể hiện sự hiện diện của mình. Tổng thống Ahmed al-Sharaa, còn được gọi là Abu Muhammad al-Julani, tuyên bố Syria chuyển sang vai trò người bảo đảm ổn định. Điều này, trong bối cảnh các vấn đề đang diễn ra của đất nước, làm dấy lên nhiều câu hỏi.

Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Đông đang vật lộn để tìm chỗ đứng của mình, cuộc chiến của Iran với liên quân đang làm thay đổi cán cân kinh tế. Trong khi Iran tiếp tục thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chính phủ Mỹ đã tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran.

Căn cứ Mỹ - Anh ở giữa Ấn Độ Dương bị nhắm mục tiêu?

Anh lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi tên lửa được bắn về phía căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Vụ việc này đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng quân sự của Tehran và tầm bắn của tên lửa nước này.

Iran được cho là đã tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia nằm giữa Ấn Độ Dương (Ảnh: Telegram).

Việc Iran nhắm mục tiêu vào Diego Garcia, cách Iran khoảng 4.000km, ngụ ý rằng tên lửa của nước này có tầm bắn xa hơn so với những gì Tehran đã thừa nhận trước đây, WSJ viết thêm. Tháng trước, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đã tự giới hạn tầm bắn của tên lửa xuống còn 2.000km.

Tuy nhiên, Iran đã chính thức lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công vào đảo Diego Garcia.

Sau vụ việc gây tranh cãi nói trên, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk của Anh đã vào vị trí tại biển Ả rập, cho phép Anh tiến hành các cuộc tấn công nếu xung đột khu vực leo thang.

Tàu ngầm hạt nhân Anh vào vị trí, sẵn sàng tấn công Iran (Video: Daily Mail).

HMS Anson là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh. Con tàu được đánh giá là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất châu Âu hiện nay.