Khói bốc lên ở Tehran sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc tấn công chung vào Iran (Ảnh: Reuters).

Iran tiếp tục "ăn miếng trả miếng" với Mỹ - Israel

Liên quân Mỹ - Israel tiếp tục tập kích quy mô lớn vào Iran trong ngày thứ 16. Tỉnh Isfahan chịu thiệt hại nặng nề nhất, với sân bay địa phương vẫn là mục tiêu chính. Thành phố Isfahan cũng là nơi có cơ sở hạt nhân đặc biệt quan trọng của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS hôm 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết kho uranium được làm giàu ở mức cao của nước này đang bị chôn vùi “dưới đống đổ nát”.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực.

Còi báo động vang lên ở miền Trung Israel trong suốt cả ngày 15/3 khi Tehran phóng nhiều loạt tên lửa, bao gồm tên lửa Khorramshahr với đầu đạn 2 tấn, Kheibar Shekan, Qadr, Emad. Lần đầu tiên trong chiến dịch tấn công trả đũa, Tehran đã sử dụng tên lửa chiến lược Sejjil. Ngoài ra, họ cũng tiếp tục tập kích vào một số nước Vùng Vịnh bằng tên lửa, UAV.

Mỹ - Israel và Iran tiếp tục "ăn miếng trả miếng", tập kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của nhau (Video: RT, NBC, IRGC).

Tại Iran

Một vụ tấn công vào thành phố công nghiệp Isfahan ở miền Trung Iran đã khiến 15 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Khoảng 20 người đã bị bắt giữ ở Tây Bắc nước này vì âm mưu hợp tác với Israel, theo một báo cáo của Tasnim dẫn tuyên bố của văn phòng công tố tỉnh Tây Azerbaijan. Họ bị cáo buộc gửi thông tin chi tiết về vị trí quân sự, an ninh của Iran cho Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết họ đã phát động “làn sóng thứ 54” trả đũa Israel cùng hàng loạt căn cứ của Mỹ ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Bahrain, Kuwait, sử dụng nhiều loại tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa Khorramshahr với đầu đạn 2 tấn, Kheibar Shekan, Qadr, Emad. Lần đầu tiên trong chiến dịch, Tehran đã sử dụng tên lửa chiến lược Sejjil.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ - Israel vào Iran tính đến hết ngày 15/3 (Ảnh: Rybar).

IRGC cho biết tập kích vào các trung tâm chỉ huy và ra quyết định, cơ sở hạ tầng công nghiệp quốc phòng cũng như một số địa điểm tập trung lực lượng của đối phương.

Iran đã phóng khoảng 700 tên lửa cùng 3.600 UAV vào các mục tiêu của đối phương kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo một tuyên bố của IRGC trên Telegram hôm 15/3. Bài đăng không cung cấp chi tiết về khung thời gian và những địa điểm bị nhắm mục tiêu hoặc mức độ thiệt hại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đã sử dụng tên lửa hành trình phóng từ UAE, gần Dubai tấn công đảo Kharg, đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của nước này. Tehran có thể trả đũa, điều đó sẽ nguy hiểm cho khu vực, ông nói thêm. Ngoài ra, ông Araghchi cho biết “không có vấn đề gì” với tân Lãnh tụ Tối cao, Mojtaba Khamenei, sau khi có tin đồn ông bị thương, thậm chí “có thể bị biến dạng”.

IRGC cảnh báo Washingotn nên chuyển các ngành công nghiệp của mình ra khỏi Trung Đông, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa những nhà máy có cổ phần của doanh nghiệp Mỹ, sau các cuộc tấn công khiến một số công nhân dân sự thiệt mạng tại một số nhà máy phi quân sự ở Iran.

Tư lệnh hải quân IRGC, Alireza Tangsiri, cho biết Tehran vẫn chưa đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng này “chỉ đang được kiểm soát”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố ít nhất 15.000 “mục tiêu của đối phương” đã bị tấn công - hơn 1.000 mục tiêu mỗi ngày - kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tehran xác nhận rằng nhân vật quân sự cấp cao của họ, Chuẩn tướng Abdullah Jalali Nasab, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Điều này bổ sung vào số người thiệt mạng trước đó bao gồm Abdolrahim Mousavi - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran; Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng và Mohammad Pakpour - Tổng Tư lệnh IRGC.

Cuộc tấn công dữ dội của Mỹ - Israel tạo ra những cột khói dày đặc trên bầu trời đêm Tehran, Iran (Video: RT).

Tại Israel

Israel tuyên bố đã tấn công hơn 200 mục tiêu ở Iran trong ngày qua. Đổi lại, trong làn sóng đáp trả mới nhất từ Iran, tên lửa cùng đầu đạn con của chúng đã rơi xuống nhiều điểm ở khu vực Ramat Gan, gây hư hại nhà cửa, hạ tầng đô thị, làm bị thương một số người. Trong bối cảnh này, giới truyền thông ngày càng đồn đoán về khả năng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn, mặc dù Israel chính thức phủ nhận điều này.

Israel cho biết quân đội của họ vẫn tập trung vào hàng ngàn mục tiêu tiềm năng bên trong Iran, ngay cả khi Tehran đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những quốc gia láng giềng không nên can thiệp thêm vào cuộc chiến khu vực đang leo thang nhanh chóng.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 15/3 (Ảnh: Rybar).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát hành một video ngắn để bác bỏ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông đã bị ám sát. Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi tại một quán cà phê gần Jerusalem, ông đã đăng tải một cách hài hước lên tài khoản X chính thức của mình, “Tôi chết vì cà phê”, sử dụng một thuật ngữ tiếng lóng tiếng Do Thái để chỉ việc “chết vì” một điều gì đó đồng nghĩa với việc yêu thích nó.

Còi báo động không kích vang lên khắp Israel suốt đêm 14-15/3 trong bối cảnh hỏa lực từ Iran và Hezbollah ở Li Băng bắn phá, khi mảnh vỡ rơi xuống gây ra hỏa hoạn ở thành phố Holon.

Mảnh vỡ từ tên lửa rơi xuống Tel Aviv ở miền Trung Israel sau khi hệ thống phòng không đánh chặn. Israel đã thông báo với Washington rằng họ đang cạn kiệt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn khi cuộc xung đột với Tehran leo thang.

Bộ Y tế Israel cho biết 108 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong 24 giờ qua, theo Times of Israel.

Nhà máy ở Tel Aviv, Israel bốc cháy do tên lửa và đường cao tốc bị phong tỏa . Cảnh sát không thể ngăn cản người quay phim (Video: RT).

Tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng Tehran “muốn đạt được một thỏa thuận”, nhưng ông chưa sẵn sàng “vì các điều khoản vẫn chưa đủ tốt”.

Ông cũng nhắc lại rằng ông đang thảo luận với nhiều quốc gia khác về một kế hoạch để đảm bảo quyền đi lại qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump đặt câu hỏi liệu tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei “còn sống hay không”. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Kharg chiến lược của Iran đã “phá hủy hoàn toàn” hòn đảo, nhưng “chúng tôi có thể tấn công thêm vài lần nữa”.

Ông Trump kêu gọi đồng minh và các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ Vùng Vịnh, bao gồm cả Trung Quốc, gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz để hộ tống tàu dầu. Tuy nhiên, chưa có quốc gia nào xác nhận điều này.

Chính quyền Mỹ cũng cảnh báo các hãng tin có thể bị thu hồi giấy phép phát sóng vì đưa tin chỉ trích cuộc chiến chống Iran, đồng thời cáo buộc giới truyền thông “bóp méo sự thật”.

Hãng tin Reuters đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump bác bỏ những nỗ lực của các đồng minh Trung Đông nhằm bắt đầu tiến trình đàm phán ngoại giao hướng tới chấm dứt chiến tranh. Về phần mình, Tehran bác bỏ khả năng ngừng bắn.

Ông Trump nói rằng Mỹ - Israel có “mục tiêu tương đồng” trong các mục tiêu quân sự của họ. Các quan chức ở Washington cho biết họ dự kiến ​​cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Trong khi đó, Israel nói với CNN rằng họ dự định tiếp tục chiến dịch quân sự của mình ít nhất 3 tuần nữa.

Cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Quinnipiac cho thấy 53% cử tri Mỹ phản đối cuộc tấn công, trong khi gần 3/4 số người được khảo sát cho biết họ không ủng hộ việc triển khai lực lượng mặt đất đến Iran.

Các nước vùng Vịnh

Ả rập Xê út: Bộ Quốc phòng cho biết 4 UAV đã bị đánh chặn ở khu vực đô thị Riyadh. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 12 người bị thương trong các cuộc tấn công kể từ khi Tehran bắt đầu tấn công trả đũa.

UAE: IRGC cho biết họ đã phóng 10 tên lửa cùng một số UAV nhằm vào lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân al-Dhafra của UAE. Hôm 15/3, khói đen bốc lên trên cảng Fujairah, nằm ngay bên ngoài eo biển Hormuz, sau khi mảnh vỡ từ một UAV rơi xuống, làm bị thương một công dân Jordan.

Bahrain: Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt, người dân được kêu gọi giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Bộ này cho biết cảnh sát đã bắt giữ 6 người với cáo buộc đăng tải video lan truyền thông tin sai lệch về những cuộc tấn công của Tehran vào nước này. Cho đến nay, ít nhất 2 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương.

Kuwait: Hai tên lửa đã bắn trúng khu vực vành đai của căn cứ không quân Ahmad al-Jaber, làm bị thương 3 binh sĩ, chính quyền Kuwait cho biết. UAV đã tấn công sân bay quốc tế Kuwait, làm hư hại một phần hệ thống radar.

Qatar: Quốc gia vùng Vịnh này đã đánh chặn toàn bộ 4 tên lửa đạn đạo và UAV từ Iran, Bộ Quốc phòng cho biết hôm 15/3.

Tại Li Băng

Lực lượng Hezbollah đang chiến đấu để ngăn chặn bước tiến của quân đội Israel tại các thị trấn miền Nam.

Nhóm này cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel tại đồi al-Khazan ở thị trấn biên giới Odaisseh cũng như gần Fatima ở Kfar Kila, miền Nam Li Băng, đồng thời bắn phá một vị trí pháo binh của Israel tại khu định cư Dishon bằng tên lửa.

Các dịch vụ khẩn cấp của Li Băng cho biết các cuộc tấn công của Israel vào 2 thị trấn ở miền nam nước này đã giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một trẻ em, làm bị thương 7 người.

Iraq và Jordan

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad hôm 14/3 khuyến cáo tất cả công dân Mỹ “nên rời khỏi Iraq ngay bây giờ”. “Công dân Mỹ chọn ở lại Iraq được khuyến khích mạnh mẽ xem xét lại trước mối đe dọa đáng kể từ các nhóm dân quân liên kết với Iran”, đại sứ quán nói thêm.

Một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Lanaz ở ngoại ô Erbil, gây ra hỏa hoạn. Chính quyền Iraq cho biết họ đã tạm dừng hoạt động để đánh giá thiệt hại.

Quân đội Jordan cho biết họ đã đánh chặn 79 trong số 85 tên lửa, UAV do Tehran phóng nhằm vào “các địa điểm quan trọng” tại nước này trong tuần thứ hai của cuộc chiến Trung Đông. Ít nhất 14 người đã bị thương ở Jordan.

Iran tuyên bố "kiểm soát thông minh" eo biển Hormuz

Trái ngược với nhiều báo cáo, Tehran đang nói rằng eo biển Hormuz không bị đóng cửa, Al Jazeera đưa tin.

Ngay từ đầu cuộc tấn công chung của liên quân, Tehran đã đe dọa đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này. Giờ đây, họ đã chọn cách gọi là “kiểm soát thông minh”, trong đó họ khẳng định quyền lực nhưng nhấn mạnh rằng họ không đóng cửa eo biển đối với tất cả mọi người. Họ chỉ đóng cửa eo biển đối với Mỹ, Israel cũng như đồng minh đang ủng hộ họ trong cuộc chiến này.

Việc đi lại an toàn chỉ có thể thực hiện được theo tuyên bố của Iran. Tehran chính thức xác nhận rằng một số tàu Ấn Độ đã được phép đi qua với sự đồng ý của phía Iran.

Ngược lại, Washington đang cố gắng tạo ra một liên minh gồm nhiều cường quốc tham gia vào chiến dịch "khơi thông" eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Anh gửi tàu của họ đến eo biển. Tuy nhiên, phản ứng của các đồng minh vẫn thận trọng.

Yếu tố Yemen vẫn hiện hữu ở sườn phía nam. Phương Tây lại dấy lên suy đoán rằng lực lượng Houthi có thể phong tỏa Biển Đỏ.

Trong khi đó, Tehran cho biết đã bắn khoảng 700 tên lửa cùng 3.600 UAV vào các mục tiêu của Mỹ - Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Thương vong tiếp tục gia tăng

Iran: Ít nhất 1.444 người đã thiệt mạng, 18.551 người bị thương kể từ ngày 28/2, Bộ Y tế nước này cho biết.

Israel: Ít nhất 15 người Israel đã thiệt mạng, hơn 3.138 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Iran.

Mỹ: Lầu Năm Góc đã xác nhận 13 binh sĩ thiệt mạng cùng khoảng 140-150 người bị thương do các cuộc tấn công của Tehran trên khắp khu vực. Ngoài ra, một quân nhân đã tử vong do “sự cố liên quan đến sức khỏe” ở Kuwait.

Ngày 13/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay tiếp dầu trên không KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq.

Li Băng: Theo Bộ Y tế nước này, số người thiệt mạng kể từ khi Israel nối lại các cuộc tấn công diện rộng hiện là 826 người. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 98 trẻ em. Ít nhất 2.000 người khác cũng bị thương.