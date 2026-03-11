Mỹ - Israel tấn công dồn dập, Iran đáp trả dữ dội (Ảnh: APA).

Làn sóng tên lửa và UAV từ Iran: Vùng Vịnh rung chuyển

Các quốc gia Vùng Vịnh đã đánh chặn các đợt tấn công tên lửa và UAV mới từ Iran vào sáng sớm nay 11/3 theo giờ địa phương.

Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cảnh báo người dân nên ở trong khu vực an toàn, hệ thống phòng không đang “đáp trả các mối đe dọa tên lửa và UAV từ Iran”.

Trong 2 giờ qua, Ả rập Xê út cho biết họ đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo hướng tới Căn cứ Không quân Sultan. Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cũng cho biết họ bắn hạ một số UAV ở phía đông nước này. Trước đó, họ cũng đã đánh chặn vũ khí đạn đạo hướng tới mỏ dầu Shaybah.

Còi báo động đã vang lên ở Bahrain sáng nay và Bộ Nội vụ kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Trước đó, trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tinh nhuệ của Iran cho biết họ đã thực hiện “các đợt tấn công nhiều tầng và liên tục nhằm vào các căn cứ của Mỹ và Israel”.

Mỹ phá hủy hàng loạt chiến hạm Iran

Quân đội Mỹ cho biết họ đã phá hủy các tàu hải quân Iran - bao gồm 16 tàu rải thủy lôi - gần eo biển Hormuz. Trước đó, xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Tehran bắt đầu rải thủy lôi trong tuyến đường thủy này, "điểm nghẽn" năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Mỹ tấn công phá hủy hàng loạt chiến hạm Iran ở eo biển Hormuz (Video: CENTCOM).

140 binh sĩ Mỹ bị thương

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ và Israel cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường, với các cuộc tấn công khiến hơn 1.300 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu.

Riêng Lầu Năm Góc cho biết khoảng 140 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có 8 người bị thương nặng, đồng thời chính thức xác nhận về việc 8 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ ngày 28/2, theo CNN.

Những sự kiện chính tính đến cuối ngày 10/3

Ngày thứ 11 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Iran. Ngược lại, Tehran và các đồng minh đáp trả dữ dội nhằm vào loạt mục tiêu của Mỹ trong khu vực, gây ra những hậu quả ngày càng gia tăng đối với ngành vận tải biển, thị trường dầu mỏ và các quốc gia Vùng Vịnh.

Tại Iran, khu vực đô thị phát triển ở Tehran lại bị tấn công, nhắm vào một khu phức hợp ngầm của IRGC liên quan đến sản xuất tên lửa đạn đạo, cũng như các mục tiêu ở Karaj. Ahvaz, Bandar Abbas và Bushehr cũng bị tấn công, với hình ảnh vệ tinh sau đó xuất hiện cho thấy hậu quả của việc căn cứ không quân và kho vũ khí bị hư hại nặng nề.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 10/3 (Ảnh: Rybar).

Trong bối cảnh này, Mỹ tiếp tục siết chặt kiểm soát thông tin. Công ty Planet Labs đã kéo dài thời gian trì hoãn công bố hình ảnh vệ tinh lên 14 ngày.

Tại Israel, các vụ phóng tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử mới của Iran được ghi nhận trong đêm ở khu vực Trung tâm và một số vùng phía Bắc. Hệ thống phòng không được kích hoạt trên khu vực đô thị Gush Dan, và các báo cáo về một cuộc tấn công có thể nhắm vào một trung tâm liên lạc vệ tinh ở phía nam Tel Aviv đã xuất hiện trên mạng, nhưng chưa có xác nhận nào.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 10/3 (Ảnh: Rybar).

Trên biên giới Li Băng - Israel, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục các cuộc tấn công ở miền Nam Li Băng, bao gồm al-Khiyyam, Aynas, Kfar Sir và al-Rihan. Lực lượng Hezbollah trả đũa bằng cách cố gắng tấn công miền Bắc Israel bằng UAV và tên lửa đạn đạo, nhưng không có kết quả đáng kể nào được xác nhận trong ngày.

Ở Iraq, các sự kiện đặc biệt sôi động diễn ra trên miền Bắc nước này. Tại Erbil và Sulaymaniyah, các cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào cơ sở của Mỹ, cơ sở hạ tầng của người Kurd và một số trung tâm liên lạc liên quan. Một UAV MQ-9 Reaper khác đã bị bắn rơi ở Basra, và máy bay Mỹ tập kích các vị trí của lực lượng dân quân Hashd al-Shaabi ở tỉnh Kirkuk và khu vực Al-Qa'im.

Các quốc gia Vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công trong đêm, mặc dù nhìn chung số vụ phóng ít hơn so với ngày hôm trước. Tại Kuwait, hệ thống phòng không Patriot đã được kích hoạt để chống lại tên lửa Iran, mục tiêu có khả năng vẫn là căn cứ không quân Ali al-Salim. Tại Ả rập Xê út, tiếng nổ được nghe thấy gần căn cứ không quân Prince Sultan. Tại UAE, hoạt động phòng không lại được phát hiện trên Abu Dhabi và Dubai.

Các đợt tập kích nổi bật nhất xảy ra ở Bahrain. UAV Iran đã nhằm vào khách sạn Millennium Tower ở Manama. Đồng thời, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào căn cứ không quân Sheikh Issa và các cơ sở liên quan đến sự hiện diện của Mỹ

Tại Ruwais thuộc UAE, ADNOC, công ty dầu khí quốc gia lớn nhất, đã bị tấn công. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở này, và việc ngừng hoạt động của nhà máy lọc dầu có thể ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng chế biến nhiên liệu và gia tăng áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Anh đã hủy bỏ kế hoạch điều tàu sân bay Prince of Wales đến Trung Đông, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tích cực hơn nữa tham gia vào chiến dịch chống lại Iran.

Hé lộ chi phí của Mỹ trong cuộc chiến chống Iran

Trên các phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây, chi phí của cuộc chiến đang được thảo luận ngày càng nhiều. Theo truyền thông Mỹ, Washington có thể đã chi hơn 5,6 tỷ USD cho vũ khí chỉ để đẩy lùi các cuộc tấn công ban đầu của Iran, và tổng chi phí của chiến dịch có thể đã vượt quá 10 tỷ USD.