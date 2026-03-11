Mỹ tuyên bố phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz

Mỹ phá hủy 16 tàu rải thủy lôi của Iran gần eo biển Hormuz

Theo thông cáo ngày 10/3 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội nước này tiếp tục phá hủy nhiều tàu hải quân của Iran, trong đó có 16 tàu rải ngư lôi gần eo biển Hormuz.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng cho biết họ đang tiến hành tấn công các tàu rải thủy lôi và các cơ sở lưu trữ thủy lôi của Iran.

Iran hiện chưa đưa ra bình luận.

Thông báo được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran phải gỡ bỏ bất kỳ quả thủy lôi nào thả xuống eo biển Hormuz ngay lập tức, nếu không, sẽ phải hứng chịu hậu quả chưa từng có.

“Nếu vì bất kỳ lý do nào mà các thủy lôi đã được đặt và không được gỡ bỏ ngay lập tức, hậu quả quân sự đối với Iran sẽ ở mức chưa từng thấy trước đây. Ngược lại, nếu họ gỡ bỏ những gì có thể đã được đặt, đó sẽ là một bước tiến lớn theo hướng đúng đắn”, ông Trump nêu rõ.

Cuộc xung đột kéo dài gần 2 tuần qua giữa Mỹ, Israel và Iran đã khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ hoàn toàn. Đây vốn là tuyến đường với khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xem xét các phương án có thể hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu được lệnh thực hiện. “Chúng tôi đang xem xét nhiều phương án khác nhau”, tướng Dan Caine nói.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, Hải quân Mỹ cho đến nay đã từ chối các yêu cầu gần như hàng ngày từ ngành vận tải biển về việc hộ tống quân sự cho tàu thuyền đi qua eo biển.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đăng tải trên X một đoạn video cho thấy tàu hải quân Mỹ hộ tống thành công một tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy này, nhưng sau đó đã xóa bài đăng.

Nhà Trắng sau đó xác nhận Mỹ chưa hộ tống bất kỳ tàu chở dầu hay tàu nào đi qua eo biển Hormuz.

Bình luận về phát biểu của ông Wright, một phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ thông tin rằng có tàu dầu được hộ tống.

“Bất kỳ động thái nào của hạm đội Mỹ và các đồng minh sẽ bị chặn lại bằng tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi”, ông Ali Mohammad Naini nói.

Tướng Iran Sardar Jabbari cũng cho biết Tehran sẽ “không để một giọt dầu nào rời khỏi khu vực”. Iran nêu rõ, nước này chỉ ngừng phong tỏa eo biển Hormuz khi Mỹ và Israel chấm dứt chiến dịch tấn công nước này.