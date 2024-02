Tòa Tối cao Mỹ sẽ quyết định liệu ông Trump có được miễn truy tố hình sự

Cựu Tổng thống Donald Trump tại Maryland, Mỹ vào ngày 24/2 (Ảnh: Anadolu).

Trong quyết định được công bố trong tuần này, Tòa Tối cao Mỹ cho biết sẽ lắng nghe lập luận của các bên liên quan trong tuần bắt đầu từ ngày 22/4 để ra phán quyết.

Với lệnh nói trên, công tố viên đặc biệt Jack Smith không thể tiếp tục quy trình truy tố ông Trump về cáo buộc lật ngược bầu cử cho đến sau khi có quyết định của Tòa Tối cao.

Quá trình tòa tối cao có phán quyết cuối cùng có thể mất vài tháng.

Nếu tòa ra phán quyết có lợi cho ông Trump, bản cáo trạng của công tố viên đặc biệt Smith sẽ bị hủy. Ngược lại, nếu tòa án quyết định ông Trump không được miễn tố, quá trình xét xử nhiều khả năng sẽ trùng với cao điểm mùa bầu cử.

Đội ngũ luật sư của ông Trump lập luận rằng thân chủ mình có toàn quyền miễn trừ truy tố đối với các hành động ông thực hiện khi còn là Tổng thống Mỹ, bao gồm việc đặt dấu hỏi đối với kết quả bầu cử năm 2020.

Đầu tháng này, hội đồng thẩm phán tòa phúc thẩm ở thủ đô Washington, D.C. đã ra phán quyết rằng ông Trump không được miễn truy tố hình sự trong vụ án lật ngược bầu cử. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump đã kháng cáo lên Tòa Tối cao.

Trong vụ án lật ngược bầu cử cấp liên bang, ông Trump bị cáo buộc thực hiện 4 tội danh. Ngoài ra, ông cũng đang phải đối mặt với 3 cáo trạng hình sự khác, gồm cáo buộc trả tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm ở bang New York, cáo buộc can thiệp bầu cử ở bang Georgia, và cáo buộc cấp liên bang khác cũng do ông Smith chỉ đạo về cách ông Trump xử lý tài liệu mật.

Trong tháng này, Tòa Tối cao Mỹ đã lắng nghe tranh luận của các bên về vấn đề khác cũng liên quan đến ông Trump về việc liệu ông có thể bị gạch tên khỏi lá phiếu hay không, dựa trên Tu chính án thứ 14 cấm quan chức dân cử có hành vi nổi dậy.