Tình tiết mới vụ cựu Bộ trưởng Giao thông Nga tự tử

Cựu Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit (Ảnh: Avia Pro).

Truyền thông Nga đưa tin, ngày 7/7, thi thể của cựu Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit được phát hiện tại Odintsovo, vùng Moscow.

Theo kênh Telegram Baza, ông Starovoit, 53 tuổi, đã tự tử trong xe hơi riêng đậu gần Công viên Malevich, gần làng Razdory. Bên cạnh thi thể còn có một khẩu súng được cho là dùng để tự sát.

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận vụ việc, cho biết tự tử là nguyên nhân chính và đang tiến hành điều tra làm rõ mọi tình tiết.

Nguồn tin của trang RBC cho biết, ông Starovoit bị thương do viên đạn và thi thể được phát hiện khoảng 15h ngày 7/7 theo giờ địa phương, vài giờ sau khi quyết định cách chức công được công bố.

Theo kênh Telegram Baza, lần cuối ông Starovoit liên lạc với gia đình là vào ngày 5/7 khi ông đến xem cuộc thi của con gái. Khi đó, ông có vẻ buồn bã, chỉ ở sự kiện chưa đầy một tiếng, ôm con gái rồi ra về, và không liên lạc với gia đình.

Một số nguồn tin cho rằng việc tự tử có thể xảy ra vào đêm 5/7, rạng sáng 6/7, nghĩa là trước khi ông bị cách chức Bộ trưởng Giao thông ngày 7/7. Sáng 5/7, ông có cuộc họp tại Bộ Giao thông.

Sắc lệnh miễn nhiệm ông Starovoit được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 7/7, và ông Andrei Nikitin được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Giao thông.

Điện Kremlin nhấn mạnh việc từ chức không liên quan đến mất niềm tin. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông Starovoit đang bị điều tra liên quan đến nghi vấn biển thủ trong quá trình xây dựng công sự phòng thủ ở vùng Kursk, nơi ông từng làm thống đốc từ 2018 đến 2024. Cựu Thống đốc Alexei Smirnov, bị bắt vì gian lận, đã làm chứng chống lại ông.

Ông Starovoit được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vào tháng 5/2024. Trong thời gian làm Bộ trưởng Giao thông Nga bắt đầu từ tháng 5/2024, ông đã cố gắng giải quyết tình trạng tê liệt giao thông do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.

Ông Starovoit từng làm việc trong lĩnh vực giao thông, lãnh đạo cơ quan đường bộ liên bang của Nga Rosavtodor trong 6 năm.

Sau đó, ông có gần 5 năm giữ chức Thống đốc vùng Kursk ở phía Tây nước Nga.

Chỉ vài tháng sau khi ông rời chức vụ thống đốc Kursk, quân đội Ukraine đã mở cuộc đột kích vào Kursk kiểm soát hơn 1.000km² ở đây.

Quyết định cách chức ông Starovoit được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng không Nga gần đây liên tục bị gián đoạn do các cuộc không kích của Ukraine. Gần 300 chuyến bay bị hoãn tại các sân bay lớn của Nga vào ngày 5/7 và 6/7 do các mối đe dọa an ninh từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.