Bộ trưởng Giao thông Nga tự tử sau khi bị cách chức

Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit (Ảnh: Sputnik).

Theo hãng tin RT (Nga), Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit đã tự tử vài giờ sau khi bị Tổng thống Vladimir Putin cách chức hôm 7/7.

Ủy ban Điều tra Nga xác nhận thi thể của ông Starovoit được tìm thấy trong một chiếc xe riêng ở khu vực Moscow với vết thương do súng bắn.

"Nguyên nhân chính đang được xem xét là tự tử", người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko tuyên bố.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã ra sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit. Sắc lệnh chính thức được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga, song không nêu rõ lý do cách chức.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng không Nga gần đây liên tục bị gián đoạn do các cuộc không kích của Ukraine. Gần 300 chuyến bay bị hoãn tại các sân bay lớn của Nga vào ngày 5/7 và 6/7 do các mối đe dọa an ninh từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ông Starovoit được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vào tháng 5/2024 sau gần 5 năm giữ chức Thống đốc vùng Kursk ở phía Tây nước Nga.

Chỉ vài tháng sau khi ông rời chức vụ thống đốc Kursk, quân đội Ukraine đã mở cuộc đột kích vào Kursk kiểm soát hơn 1.000km² ở đây.

Người tiền nhiệm của ông Starovoit ở Bộ Giao thông, Vitaly Savelyev, đã trở thành Phó Thủ tướng Nga.

Theo nhật báo Vedomosti, người thay thế ông Starovoit có thể là cấp phó của ông, Andrei Nikitin, người từng là Thống đốc vùng Novgorod.

Ông Nikitin được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Giao thông vào tháng 2, giám sát quá trình chuyển đổi số, thông tin hóa và tự động hóa hệ thống giao thông quốc gia.

Trước khi làm thống đốc khu vực, ông Starovoit đã làm việc trong lĩnh vực giao thông, lãnh đạo cơ quan đường bộ liên bang của Nga Rosavtodor trong 6 năm.

Trước khi tiếp quản Bộ Giao thông, ông Starovoit từng là lãnh đạo vùng Kursk ở biên giới Nga.

Theo RBC, việc cách chức ông Starovoit có thể liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng ở khu vực biên giới kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Vụ biển thủ rộng rãi các khoản tiền dành cho xây dựng quốc phòng đã dẫn đến hơn 20 vụ bắt giữ. Các nguồn tin của RBC cho biết ông Starovoit có thể ​​sẽ bị liên đới vì việc xây dựng các công trình quốc phòng đã bắt đầu dưới sự giám sát của ông.

"Tất cả phụ thuộc vào lời khai của các nghi phạm bị bắt giữ. Ông ấy có thể là nhân chứng, hoặc ông ấy phớt lờ những gì đang xảy ra hay che đậy nó", một quan chức liên bang lưu ý.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền tổng thống Nga nói với RBC rằng cơ quan thực thi pháp luật đã lên kế hoạch thẩm vấn ông Starovoit về vụ án.