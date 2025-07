Tổng thống Putin cách chức Bộ trưởng Giao thông

Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit bị cách chức (Ảnh: AFP).

Nhật báo Vedomosti ngày 7/7 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit. Sắc lệnh chính thức được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga, song không nêu rõ lý do Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit bị cách chức.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng không Nga gần đây liên tục bị gián đoạn do các cuộc không kích của Ukraine. Gần 300 chuyến bay bị hoãn tại các sân bay lớn của Nga vào ngày 5/7 và 6/7 do các mối đe dọa an ninh từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Ông Starovoit được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vào tháng 5/2024 sau gần 5 năm giữ chức Thống đốc vùng Kursk ở phía Tây nước Nga.

Chỉ vài tháng sau khi ông rời chức vụ thống đốc Kursk, quân đội Ukraine đã mở cuộc đột kích vào Kursk kiểm soát hơn 1.000km² ở đây.

Người tiền nhiệm của ông Starovoit ở Bộ Giao thông, Vitaly Savelyev, đã trở thành Phó Thủ tướng Nga.

Theo nhật báo Vedomosti, người thay thế ông Starovoit có thể là cấp phó của ông, Andrei Nikitin, người từng là Thống đốc vùng Novgorod.

Trước khi làm thống đốc khu vực, ông Starovoit đã làm việc trong lĩnh vực giao thông, lãnh đạo cơ quan đường bộ liên bang của Nga Rosavtodor trong 6 năm.