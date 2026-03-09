Tình cảnh đau đớn như “ngày tận thế” ở Tehran

Các vụ không kích kho chứa dầu ở Iran kéo theo tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: IRNA).

Tình cảnh đau đớn như “ngày tận thế”

Những làn khói đen dày đặc vẫn bốc lên trên bầu trời, bụi đen phủ kín đường phố và xe cộ, các ban công đầy những mảng bẩn, và không khí độc hại đã tràn vào phổi khi người dân Tehran thức dậy sau một đêm Israel không kích vào các cơ sở trữ dầu của Iran.

Người dân mô tả tình hình ở Tehran những ngày này như “tận thế”. Khi mặt trời bị che khuất, những người mất phương hướng ở thủ đô của Iran phải bật đèn để nhìn xuyên qua màn bụi u ám.

Bốn kho dầu và một cơ sở hậu cần dầu mỏ trong và quanh Tehran đã bị tấn công. Chính quyền địa phương cho biết 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương tại một trong các địa điểm.

Các video được chia sẻ cho thấy ngọn lửa khổng lồ bốc lên bầu trời Tehran suốt đêm và khói vẫn cuồn cuộn trên các cơ sở lưu trữ dầu. Khi mưa trút xuống thành phố 10 triệu dân vào sáng 8/3, chính quyền cảnh báo về mưa axit độc hại, và nhiều cư dân thức dậy trong tình trạng đau họng và bỏng rát mắt.

“Tình hình đáng sợ đến mức khó mô tả. Khói đã bao phủ toàn bộ thành phố. Tôi bị khó thở nghiêm trọng và mắt cùng cổ họng bị bỏng rát, và nhiều người khác cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mọi người vẫn phải ra ngoài vì họ không có lựa chọn nào khác. Nhiều nơi mở cửa trở lại hôm nay, nhưng lại đóng cửa vì không thể ở ngoài trời”, Negin, một cư dân địa phương, cho biết.

Bác sĩ Shahram Kordasti, một chuyên gia huyết học - ung thư người Iran sống tại Anh, cảnh báo rằng khí độc và các hạt bụi mịn có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp, làm trầm trọng thêm hen suyễn, bệnh phổi và bệnh tim, đồng thời tăng nguy cơ một số loại ung thư.

Cơ quan môi trường Iran khuyên người dân ở Tehran ở trong nhà. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cảnh báo các hóa chất độc hại có thể gây mưa axit và làm tổn thương da và phổi, đồng thời khuyên người dân tránh bật điều hòa hoặc ra ngoài ngay sau khi mưa. Cơ quan này cũng khuyến khích bảo vệ thực phẩm.

Mọi người nhận hướng dẫn trên truyền thông trong nước về cách đối phó với không khí độc hại và giữ an toàn.

Thống đốc Tehran khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tuy nhiên, Negin chia sẻ: “Ngay cả khẩu trang cũng ngày càng khó tìm. Người dân phải làm gì trong những điều kiện như vậy”.

Cô cũng chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel: “Các vị không thể tấn công hệ thống nước hoặc các nhà máy lọc dầu. Phần lớn nước của Tehran đến từ các con đập. Nếu chúng bị ô nhiễm thì chuyện gì sẽ xảy ra”.

Cô cũng phàn nàn về việc giá cả đang tăng vọt, nguồn cung hàng hóa thiết yếu bị ảnh hưởng do chiến sự. “Không có xăng ở bất cứ đâu. Hôm nay ở nhiều nơi họ chỉ cho mỗi người mua 5 lít nhiên liệu. Tình hình vô cùng đau đớn”, Negin, người quyết định ở lại thành phố, cho biết.

Mehdi, một chủ nhà hàng 42 tuổi sống ở phía tây thành phố, kể về nỗi sợ hít phải khí độc và chạm vào bất cứ thứ gì giống với cảm giác trong thời Covid-19.

“Chúng tôi sợ đến mức ngay cả việc lau cửa sổ và ban công cũng không dám làm. Bụi than ở khắp nơi và chúng tôi thậm chí không muốn chạm vào nó dù có găng tay. Mắt tôi bỏng rát và tôi nhìn ra ngoài thấy mọi người không đeo khẩu trang vẫn sinh hoạt như thường. Tôi không can đảm như vậy. Có một mùi trong không khí mà tôi không thể giải thích”.

Mehdi cho biết ông cũng dự định rời thành phố, và việc phục vụ thức ăn trong nhà hàng của ông sẽ nguy hiểm cho đến khi ông biết nguồn nước an toàn.

Tehran đang cháy: Ngày hóa đêm, đêm hóa ngày

Kho dầu Shahran ở Tehran bốc cháy sau cuộc không kích của Mỹ, Israel (Ảnh: AFP).

Khi Israel tấn công các cơ sở lưu trữ dầu vào tối 7/3, Mehnaz, 39 tuổi, nói cô đã cố rời khỏi phía nam thủ đô vì cho rằng các cuộc tấn công sẽ tồi tệ hơn vào sáng sớm hôm sau. Cô và chồng thu dọn những đồ thiết yếu và lên xe. Sau khi lái xe vài phút, cô nhìn thấy những ngọn lửa sáng rực trên bầu trời hướng về kho dầu Shahr-e Rey.

Nghĩ đó chỉ là một vụ nổ khác, cô tiếp tục lái xe, không biết rằng kho dầu đã bị tấn công. Việc mất Internet nhiều ngày khiến cô không có thông tin về những gì đã bị đánh trúng và ở đâu.

Cuối cùng cô quyết định quay lại: “Tehran đang cháy. Khói đã tràn ngập các con phố. Không thể lái xe ra khỏi thành phố lúc này và ngay cả khi đóng cửa sổ, khói dày vẫn lọt vào bên trong. Tôi không biết nên ở lại hay liều mình lái xe qua ngọn lửa khi nó vẫn còn cháy. Tôi thậm chí không có khẩu trang”.

Sáng hôm sau, Mehnaz quyết định không thể tiếp tục ở lại thành phố. Cô rời đi khoảng 11h30 và lái xe tới nhà cha mẹ ở ngoài tỉnh. “Có một hàng dài chờ đổ xăng và họ đang hạn chế lượng nhiên liệu được mua”, cô nói.

Cô cho biết thêm: “Kho Rey vẫn còn cháy, ban đêm nó sáng như ban ngày, còn ban ngày thì tối đến mức giống như một đêm trăng non. Khi tôi rời đi, tôi nhận ra không có một con chim nào trên bầu trời, và bạn biết người ta nói gì không? Khi chim rời bỏ bạn, bạn thực sự chỉ còn một mình”.