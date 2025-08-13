Tình báo Ukraine hé lộ phương thức giấu mình của đặc vụ

Ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (Ảnh: Pravda).

Ông Vasyl Maliuk, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SSU), cho biết cơ quan này đã thuê các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng thế giới can thiệp ngoại hình nhằm bảo vệ tính mạng cho các đặc vụ hoạt động bí mật sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Yếu tố đặc biệt quan trọng, trước hết, là sự an toàn của những người này. Khi họ trở về từ sau chiến tuyến của đối phương sau khi hoàn thành những chiến dịch đặc biệt phức tạp, ưu tiên số một là đảm bảo an ninh cho họ”, ông Maliuk trả lời phỏng vấn kênh truyền hình We-Ukraine.

Ông nhấn mạnh: “Đó là lý do chúng tôi có cả một chương trình, một loạt biện pháp an ninh, bao gồm cả việc thay đổi ngoại hình của họ nếu cần thiết và có sự đồng ý trực tiếp của đặc vụ”.

Khi được hỏi liệu điều này đã từng xảy ra ngoài đời thực hay chưa, ông Maliuk xác nhận là có và không chỉ một lần.

"Tất nhiên là có, và nhiều lần. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu, có uy tín quốc tế, đã tham gia vào việc này. Sau đó, giấy tờ tùy thân được thay đổi, và những người này bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn, từ con số không, nếu chúng tôi biết rằng đối phương đang lần theo dấu vết của họ", ông nói.

Ông bổ sung rằng còn "nhiều hình thức hỗ trợ khác" dành cho những đặc vụ như vậy, bao gồm cả việc cấp chỗ ở.