Một chiếc F/A-18 Hornet của Không quân Malaysia bay song song với chiếc Không lực Một khi chuyên cơ Tổng thống Mỹ tiến vào không phận Malaysia vào ngày 26/10.

Theo giới quan sát, đây là một màn chào đón ngoại giao trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du châu Á với việc tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Tiêm kích "ong bắp cày" Malaysia đón phi cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ (Video: RT).

"Ong bắp cày" F/A-18 do Mỹ sản xuất, có chiều dài 18,31m, sải cánh 13,62m, chiều cao 4,88m. Trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 30 tấn. Đây là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000km/h.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia ngay khi đặt chân đến Malaysia vào ngày 26/10.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đề nghị dời thời điểm ký kết do Hoàng thái hậu Sirikit qua đời hôm 24/10.

“Đáng buồn thay, Hoàng thái hậu của Thái Lan vừa qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn tới nhân dân Thái Lan. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các bên tham dự sự kiện quan trọng này, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận hòa bình ngay sau khi đến nơi (Malaysia)", ông nói.

Thủ tướng Thái Lan ngày 25/10 đã hoãn chuyến bay đến dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia sau khi Hoàng thái hậu qua đời, song cho biết ông vẫn muốn bay sang để trực tiếp ký thỏa thuận hòa bình với Campuchia, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Tổng thống Trump sẽ dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN.