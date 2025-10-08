Thành viên gia tộc Shinawatra không tranh cử thủ tướng Thái Lan vào năm sau

Bà Paetongtarn Shinwatra, lãnh đạo Pheu Thai và cũng là cựu Thủ tướng Thái Lan mới bị phế truất (Ảnh: Nation).

Khi được hỏi liệu 3 ứng viên thủ tướng tiềm năng có ai là người trong gia tộc Shinawatra hay không, bà Paetongtarn Shinwatra, lãnh đạo Pheu Thai và cũng là cựu Thủ tướng Thái Lan mới bị phế truất, cho biết: “Không. Ít nhất là ở thời điểm này”.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc họp của đảng Pheu Thai hôm 7/10, ngay sau bài phát biểu chính của bà Paetongtarn mang tựa đề “Cải tổ vì Thái Lan, cải tổ Thái Lan”.

Bà Paetongtarn, con gái của cựu Thủ tướng và cũng là người sáng lập đảng Thaksin Shinawatra, cho biết danh sách ứng viên đã được chọn nhưng sẽ được giữ bí mật.

Khẳng định của bà Paetongtarn đưa ra trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về khả năng của đảng Pheu Thai trong việc duy trì thế đa số tại quốc hội, giữa thông tin về khả năng giảm số ghế và tình trạng một số nghị sĩ rời bỏ đảng.

Bà Paetongtarn cho rằng những ý kiến phê phán là cơ hội để cải thiện, đồng thời nhấn mạnh đảng đang tập trung củng cố chiến lược tranh cử nhằm khôi phục niềm tin từ cử tri và các nghị sĩ hiện tại.

“Điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững lý tưởng của mình, đó là tạo ra các chính sách giúp người dân sống tốt hơn”, bà cho biết.

Bà nói thêm, việc khởi động kế hoạch cải tổ đảng thể hiện sự sẵn sàng tiến lên.

“Chúng tôi đang nỗ lực trấn an mọi người. Những người vẫn kiên định ở lại với chúng tôi … Chúng tôi chắc chắn đang tiến về phía trước, và cam kết hoàn toàn với mục tiêu đó”, bà tuyên bố.

Bà Paetongtarn cho biết ban lãnh đạo Pheu Thai đã tiến hành đánh giá toàn diện về những sai lầm trong suốt 20 năm hoạt động của đảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng và lắng nghe các ý kiến để duy trì sự đoàn kết và ổn định.

Khi được hỏi về thách thức đến từ đảng Bhumjaithai, nơi nhiều cựu thành viên Pheu Thai đã gia nhập, bà Paetongtarn khẳng định chiến lược mới của đảng sẽ tập trung vào “nội dung cốt lõi” thay vì các toan tính chính trị.

“Chúng tôi không chạy theo trò chơi quyền lực. Điều quan trọng là phải giữ vững bản chất của Pheu Thai, một đảng đặt người dân lên hàng đầu”, bà nói.