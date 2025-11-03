Thủ tướng Nga bắt đầu chuyến thăm "rất quan trọng" tới Trung Quốc

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Mikhail Mishustin đã khởi hành chuyến đi vào sáng 3/11 giờ địa phương đến Trung Quốc với lịch trình dày đặc trong đó bao gồm các cuộc hội đàm đã được lên kế hoạch với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình, theo chính phủ và truyền thông nhà nước Nga.

Ông Mishustin cũng dự kiến ​​sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường tại thành phố Hàng Châu trong ngày 3/11, và sau đó sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 4/11 để cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí của chính phủ Nga cho biết.

Hồi cuối tuần qua, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow "rất coi trọng" chuyến thăm này nhưng từ chối tiết lộ liệu Tổng thống Vladimir Putin có gửi thông điệp nào tới ông Tập Cận Bình thông qua Thủ tướng Mishustin hay không, theo hãng thông tấn Interfax.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký kết quan hệ đối tác "không giới hạn" vào tháng 2/2022, ngay trước khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Kể từ đó, Moscow đã chuyển hướng sang Bắc Kinh để giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây, nhấn mạnh vào thương mại song phương kỷ lục, tăng cường thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và tăng cường hợp tác năng lượng.

Căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump càng thúc đẩy Moscow và Bắc Kinh tăng cường thương mại xuyên biên giới để đối phó với áp lực từ phương Tây.

Các cuộc hội đàm của Thủ tướng Mishustin tại Trung Quốc lần này dự kiến ​​sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại và kinh tế, hợp tác giao thông vận tải và công nghiệp, tăng cường quan hệ đối tác năng lượng và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến và nông nghiệp, theo TASS.

Hôm 2/11, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã chủ trì một cuộc họp ủy ban tại Ninh Ba, trong đó nhấn mạnh sự tăng trưởng trong xuất khẩu đồng và niken cũng như mở rộng khả năng tiếp cận hàng nông sản song phương, theo thông tin từ chính phủ Nga trên kênh Telegram.

Phó Thủ tướng Chernyshenko đồng thời tuyên bố việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga.

Theo các chuyên gia, phát biểu của ông Chernyshenko tái khẳng định sự xoay trục mạnh mẽ của Nga về phía châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, trong bối cảnh Moscow phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sâu rộng từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.