Bắc Kinh xác nhận lãnh đạo Trung - Mỹ gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 30/10

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: Reuters).

"Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày 30/10", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói.

Theo phát ngôn viên này, hai nguyên thủ quốc gia sẽ có các cuộc trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược và dài hạn. Tuy nhiên, ông Quách Gia Khôn không đề cập trực tiếp đến thỏa thuận thương mại mà các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến ​​sẽ đạt được khi ở thành phố cảng Busan.

"Chúng tôi sẵn sàng cùng Mỹ nỗ lực thúc đẩy những kết quả tích cực của cuộc gặp này và đưa ra những định hướng và động lực mới cho sự phát triển ổn định của quan hệ Trung - Mỹ", ông Quách Gia Khôn nói thêm.

Trước đó, khi đang trên chuyên cơ Không lực Một để đến Hàn Quốc, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập sẽ đạt được "một thỏa thuận tốt" cho cả hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mặt tại Hàn Quốc từ ngày 30/10 đến 1/11 để tham dự Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia này.

Cuộc gặp thượng đỉnh này được rất nhiều bên mong đợi, nhất là các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở cả hai bờ Thái Bình Dương với hy vọng sẽ xoa dịu căng thẳng thương mại kéo dài nhiều tháng.

Kỳ vọng về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập cũng đã giúp ổn định thị trường trong tháng qua sau khi căng thẳng gia tăng làm dấy lên lo ngại rằng hai nhà lãnh đạo có thể rút khỏi các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến thuế quan đang làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc làm leo thang chiến tranh thương mại khi áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới, trong khi Bắc Kinh vẫn khẳng định nguyên nhân là do Washington tiếp tục hạn chế khả năng đầu tư của các công ty Trung Quốc vào Mỹ.

Washington và Bắc Kinh cũng đang bất đồng về vấn đề buôn bán fentanyl, chip cao cấp và đậu nành.

Các nguồn tin thương mại cho biết, COFCO - công ty nhà nước của Trung Quốc - đã mua 3 lô đậu nành của Mỹ trước thềm các cuộc đàm phán. Đây là lần đầu tiên nước này mua đậu nành từ vụ thu hoạch năm nay của Mỹ, đánh dấu động thái mà các nhà phân tích cho rằng có thể là một cử chỉ thiện chí trước thềm các cuộc đàm phán.