Lãnh đạo Nga - Trung hội đàm, ca ngợi mối quan hệ chiến lược chưa từng có

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh vào ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm song phương vào ngày 2/9 nhân chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với ông Putin, ông Tập Cận Bình ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung là hình mẫu của "láng giềng tốt đẹp và hợp tác chiến lược toàn diện", nhấn mạnh lịch sử chung và cam kết bảo vệ di sản của Chiến tranh Thế giới thứ hai giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng ông "rất vui được gặp lại ông Putin tại Bắc Kinh".

Về phần mình, ông Putin ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh trong cuộc gặp với ông Tập, gọi mối quan hệ này là "chiến lược" và "ở mức độ cao chưa từng có".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một cuộc họp tại Bắc Kinh vào ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Putin bày tỏ cảm kích đối về sự đón tiếp nồng hậu của Trung Quốc dành cho phái đoàn Nga. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc trao đổi cấp cao gần đây - bao gồm chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 - đã thể hiện chiều sâu hợp tác giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moscow để thúc đẩy việc hình thành hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn.

"Cùng với ngài, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia, kiên quyết bảo vệ công lý và bình đẳng quốc tế, đồng thời thúc đẩy việc hình thành một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn", ông Tập Cận Bình tuyên bố.

Theo ông Tập Cận Bình, trong những năm gần đây, Trung Quốc và Nga đã đạt được những kết quả tốt đẹp về hợp tác đa phương.

Theo đài truyền hình Trung Quốc CCTV, Nga và Trung Quốc đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các thỏa thuận này bao gồm các lĩnh vực như năng lượng, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, giám sát kiểm dịch và thanh tra, y tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục và truyền thông.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin (Nguồn: RT).

Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi dạo quanh dinh thự của nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh. Đi cùng hai nhà lãnh đạo là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov và Đại sứ Nga tại Bắc Kinh Igor Morgulov.

Tổng thống Putin đang có chuyến thăm Trung Quốc. Ông Putin đã tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 31/8 đến ngày 1/9.

Ngày 2/9, các cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình diễn ra tại Bắc Kinh. Ngày 3/9, nhà lãnh đạo Nga sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Vào tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức tới Nga. Chủ tịch Tập Cận Bình là một trong hơn 20 nguyên thủ quốc gia tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 ở Nga.

Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có các cuộc hội đàm theo hình thức kín và sau đó là phiên họp mở rộng với các phái đoàn hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc các cuộc thảo luận giữa ông Tập và ông Putin đã đề cập đến nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký một tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược, cũng như gần 30 thỏa thuận liên chính phủ và liên ngành trong nhiều lĩnh vực.

Trong chuyến thăm Nga, ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi cần giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột tại Ukraine nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình công bằng, bền vững và lâu dài.