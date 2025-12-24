Thủ tướng lâm thời Thái Lan chính thức tranh cử

Thủ tướng lâm thời Thái Lan, Anutin Charnvirakul tại sự kiện trong ngày 24/12, nhằm công bố các chính sách chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2/2026 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trước các đảng viên và những người ủng hộ hôm 24/12, Thủ tướng Anutin cho biết ông và đảng Bhumjaithai đã sẵn sàng trở lại nắm quyền, mô tả cuộc bầu cử ngày 8/2/2026 sắp tới là "cuộc bầu cử quan trọng nhất" đối với đảng bảo thủ này kể từ khi thành lập vào năm 2008.

"Hôm nay chúng tôi tự tin và sẵn sàng tham gia cuộc đua bầu cử để phục vụ Thái Lan và người dân đất nước", ông Anutin nói và bày tỏ rằng, "đây là lần đầu tiên người dân Thái Lan đặt kỳ vọng cao vào đảng Bhumjaithai".

Nếu tái đắc cử, Thủ tướng Anutin cho biết các lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ của ông sẽ giữ nguyên chức vụ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Ngoại trưởng Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Theo các chuyên gia, Thủ tướng Anutin có thể đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra rất sít sao và không đảng nào giành được đa số rõ ràng.

Ông Yodchanan Wongsawat, ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế thủ tướng của đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) cũng tuyên bố ông sẵn sàng tham gia chính phủ liên minh.

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.

Nhưng cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng, khoảng 32,36% cử tri vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào, tạo cơ hội cho đảng Bhumjaithai giành được thêm phiếu bầu trong những tuần tới.

Đảng Bhumjaithai đứng thứ ba trong cuộc bầu cử năm 2023, gia nhập liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai lãnh đạo, và duy trì liên minh này cho đến tháng 6 năm nay.

Là một chính trị gia kỳ cựu, ông Anutin đã giành được vị trí đứng đầu chính phủ thông qua một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào tháng 9 sau khi đạt được thỏa thuận với đảng đối lập Nhân dân, lực lượng lớn nhất trong quốc hội.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó đã đổ vỡ vào đầu tháng này, tạo tiền đề cho cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến ​​vào tháng 2/2026.