Mỹ hy vọng Thái Lan - Campuchia ngừng bắn vào tuần tới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: UPI).

“Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thúc đẩy các bên tuân thủ thỏa thuận trở lại. Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó vào thứ Hai hoặc thứ Ba tuần tới”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên hôm 19/12.

Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN dự kiến họp vào ngày 22/12 tại Kuala Lumpur để thảo luận về tình hình căng thẳng Thái Lan - Campuchia.

Ngoại trưởng Rubio đã điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow vào ngày 18/12. Ông Rubio cho biết chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi vào cuối tuần này.

“Cả hai bên đều đã đưa ra những cam kết bằng văn bản và đã ký kết. Những cam kết đó hiện không được thực thi do cả hai bên đều đưa ra khiếu nại nhằm vào nhau, vì vậy mục tiêu hiện tại là đưa họ trở lại bàn đàm phán”, ông Rubio nói thêm.

Ngoại trưởng Rubio cũng bảo vệ thành tích của chính quyền Mỹ, nói rằng hoạt động ngoại giao của họ "thực sự đã chấm dứt xung đột" giữa Thái Lan - Campuchia, mặc dù sau đó xung đột đã tái diễn.

Nguy cơ xung đột tái diễn giữa Thái Lan và Campuchia đã gia tăng vào tháng trước sau khi Bangkok đình chỉ việc thực thi một thỏa thuận hòa bình, sau vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ Thái Lan bị thương gần biên giới.

Thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 10 nhằm giải quyết cuộc đụng độ căng thẳng kéo dài 5 ngày vào tháng 7 giữa hai nước dọc theo biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận.

Tuy nhiên, một đợt leo thang đã xảy ra hồi đầu tháng này, khi 2 bên tập kích qua lại. Các cuộc giao tranh tái bùng phát đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ở Thái Lan và 18 người ở Campuchia, đồng thời khiến hơn 800.000 người phải sơ tán.

Hôm 19/12, giao tranh tiếp tục xảy ra giữa hai phía. Campuchia nói Thái Lan đã bắn đạn pháo vào dân thường. Tuy nhiên, quân đội Thái Lan nhiều lần bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự, nói rằng lực lượng của họ chỉ nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự.

Cùng ngày, Thái Lan cho biết lực lượng Campuchia đã bắn hạ máy bay không người lái trinh sát của Thái Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Tướng Natthaphon Narkphanit, gọi tổn thất này là "đáng tiếc" nhưng không thể tránh khỏi trong thời chiến.

Trước đó, Thái Lan hôm 18/12 thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Campuchia và tập kích một nhà kho mà Bangkok mô tả là nơi quân đội Phnom Penh cất giữ rocket.

Campuchia cho biết các tiêm kích Thái Lan đã ném bom xuống Poipet, một thành phố ở tây bắc Campuchia, từng là trung tâm chính của hoạt động thương mại đường bộ với Thái Lan.

Theo cáo buộc từ Campuchia, các máy bay F-16 của Thái Lan đã thả bom xuống một khu dân cư, làm hư hại một phần nhà kho và khiến 2 dân thường bị thương nhẹ.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc và ASEAN cũng đang thúc đẩy các cuộc đàm phán ngừng bắn do Malaysia, nước Chủ tịch luân phiên của khối, dẫn dắt. Trong ngày 18/12, Trung Quốc đã cử một đặc phái viên tới Thái Lan và Campuchia để tiến hành các nỗ lực hòa giải.