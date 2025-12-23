Thái Lan tập kích 2 trung tâm nghi lừa đảo ở biên giới Campuchia

2 tòa nhà ở Poipet trước cuộc tập kích hôm 22/12 (Ảnh: Bangkok Post).

Báo Bangkok Post đưa tin, vào chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã tập kích 2 tòa nhà bị nghi là “trung tâm lừa đảo” ở thành phố Poipet, Campuchia.

Quân đội Thái Lan xác nhận cả 2 tòa nhà đều bị hư hại và quân đội Campuchia không bắn trả. Trong khi đó, các đối tượng lừa đảo đã bỏ chạy khỏi các tòa nhà.

Báo Khmer Times ngày 22/12 đưa tin thành phố Poipet, trung tâm thương mại biên giới sầm uất nhất của Campuchia, đã trở thành mục tiêu tiền tuyến khi giao tranh giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan leo thang dọc biên giới dài 800km.

Theo Khmer Times, các cuộc không kích, pháo kích vẫn nổ ra ở biên giới, buộc nhiều người dân phải sơ tán.

Các nguồn tin cho biết lực lượng Thái Lan liên tục pháo kích vào các vị trí của Campuchia, kèm theo các cuộc tập kích trên bộ. Lực lượng Campuchia tuyên bố đáp trả bằng hỏa lực, đẩy lùi các cuộc tấn công và duy trì quyền kiểm soát tất cả địa điểm chiến lược.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, nói với các phóng viên rằng giao tranh dọc biên giới vẫn tiếp diễn vào sáng nay 23/12.

Thông tin về các cuộc giao tranh được công bố trong bối cảnh Thái Lan và Campuchia đang tìm cách nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow ngày 22/12 cho biết Thái Lan và Campuchia đã nhất trí nối lại đàm phán thông qua Ủy ban Biên giới Chung, một cơ chế song phương đã được thiết lập.

Thái Lan đề xuất cuộc đàm phán diễn ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi.

Ông Sihasak cho biết Thái Lan muốn một “lệnh ngừng bắn thực sự” với cam kết chắc chắn từ Campuchia và một kế hoạch triển khai chi tiết, đồng thời nói thêm rằng việc rà phá bom mìn là động thái cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, trong một bức thư đề ngày 22/12 gửi người đồng cấp Thái Lan Nattaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha đã yêu cầu cuộc gặp được tổ chức tại Kuala Lumpur.

“Vì lý do an ninh do giao tranh đang diễn ra dọc biên giới, cuộc gặp này nên được tổ chức tại một địa điểm an toàn và trung lập”, ông Tea Seiha viết trong thư.

Ông cho biết thêm, Malaysia, nước chủ tịch ASEAN, đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur.

Theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Campuchia đã đề nghị Thái Lan tổ chức đàm phán song phương tại Kuala Lumpur, một địa điểm trung lập. Tại đây, hai bên dự kiến ​​sẽ thương lượng các điều khoản ngừng bắn sau hai tuần xung đột biên giới.

Các cuộc giao tranh tái diễn vào tháng 12, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó, đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở Thái Lan và 21 người ở Campuchia, và hơn 900.000 người phải di tản ở cả hai bên, theo AFP.

Nỗ lực thúc đẩy hòa bình của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những sáng kiến ngoại giao riêng rẽ nhằm chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng cho đến nay chưa mang lại nhiều tiến triển.