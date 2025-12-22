ASEAN họp bàn nhằm hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Cuộc họp đặc biệt của các Ngoại trưởng ASEAN nhằm tháo gỡ căng thẳng Thái Lan - Campuchia ngày 22/12 (Ảnh: ASEAN).

“Tôi hy vọng cuộc họp đặc biệt này sẽ làm mới những nỗ lực của chúng ta nhằm đưa các khu vực bị ảnh hưởng trở lại trạng thái ổn định. ASEAN phải làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan phát biểu khai mạc cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN ngày 22/12.

Ngoại trưởng Mohamad Hasan nhấn mạnh thêm: “Mục tiêu của chúng ta không chỉ là hạ nhiệt căng thẳng. Chúng ta phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên xung đột và mở ra triển vọng đối thoại bất chấp những khác biệt hiện hữu”.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ giúp Thái Lan và Campuchia đàm phán một cách cởi mở, giải quyết bất đồng và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài.

“Tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan phải đề cao tinh thần đối thoại, sự khôn ngoan và tôn trọng lẫn nhau để chấm dứt căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực này”, ông Anwar viết trên X hôm 21/12. Ông cho biết thêm rằng ông đã trao đổi với Thủ tướng của cả 2 nước.

Tuần trước, ông Anwar nói ông “thận trọng lạc quan” về kết quả cuộc họp, đồng thời cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều “mong muốn sớm đạt được một giải pháp hòa giải”.

Cuộc họp hôm nay tại Kuala Lumpur có sự tham dự của Ngoại trưởng Thái Lan và người đồng cấp Campuchia, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa quan chức cấp cao 2 nước kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại vào ngày 8/12.

Các cuộc đụng độ biên giới trong 2 tuần qua giữa 2 quốc gia láng giềng đã khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và gần 1 triệu người phải sơ tán.

Bangkok và Phnom Penh cáo buộc lẫn nhau gây ra sự sụp đổ của thỏa thuận đình chiến cũng như lệnh tăng cường ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 tại Malaysia với sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi đó, hai bên cam kết rà phá bom mìn và rút quân cùng vũ khí hạng nặng.

Các ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tìm cách cứu vãn thỏa thuận đình chiến từng được Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian sau một đợt đụng độ biên giới hồi tháng 7.

Nỗ lực thúc đẩy hòa bình của khu vực diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi những sáng kiến ngoại giao riêng rẽ nhằm chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, nhưng cho đến nay chưa mang lại nhiều tiến triển.