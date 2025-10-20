Israel không kích lớn sau lệnh ngừng bắn, Gaza “nóng” trở lại

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy cảnh tàn phá ở một khu dân cư, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas được thực thi ở Gaza ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 19/10 tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hamas trên khắp Dải Gaza, bao gồm các kho vũ khí, vị trí khai hỏa và cơ sở hạ tầng khác của Hamas.

Các cuộc không kích này được cho là nhằm đáp trả cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel đang hoạt động tại thành phố Rafah, phía nam Dải Gaza.

Ngoài ra, quân đội Israel xác nhận IDF đã tấn công và phá hủy khoảng 6km cơ sở hạ tầng ngầm, vốn được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel, sử dụng hơn 120 loại đạn dược.

Ngay sau đó, IDF cho biết chính phủ Israel vẫn quyết định gia hạn "việc thực thi lệnh ngừng bắn".

“Theo chỉ thị của lãnh đạo chính trị, và sau một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm đáp trả các hành vi vi phạm của Hamas, IDF đã bắt đầu thực thi lại lệnh ngừng bắn, theo đúng các điều khoản của thỏa thuận. IDF sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn và sẽ kiên quyết đáp trả bất kỳ hành vi vi phạm nào”, IDF cho biết trong một tuyên bố.

Thông báo của IDF được đưa ra trong bối cảnh các kênh truyền thông đưa tin, các cuộc tấn công mới ở Gaza đã khiến Mỹ không hài lòng và Washington đã gây áp lực buộc Israel phải ngừng không kích.

Israel tuyên bố các cuộc tấn công của IDF để đáp trả hành vi "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn của Hamas.

Tuy nhiên, Hamas phủ nhận cáo buộc của Israel, khẳng định họ không phá vỡ lệnh ngừng bắn.

Ngược lại, Hamas cáo buộc Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn ngay từ đầu và "tìm cách bào chữa cho hành động của mình". Hamas khẳng định họ vẫn cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn.

Nhánh quân sự của Hamas khẳng định họ không liên quan đến các cuộc tấn công ở Rafah, đồng thời tuyên bố họ đã mất liên lạc với các phe nhóm địa phương từ lâu.

"Chúng tôi không có thông tin về bất kỳ vụ việc hay xung đột nào ở Rafah, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Israel", Hamas cho biết.

Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn vào đầu tháng 10 theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mặc dù hai bên liên tục cáo buộc lẫn nhau không thực hiện các cam kết và vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng các cuộc tấn công vào cuối tuần qua là những vụ bùng phát xung đột quy mô lớn đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

Theo các cơ quan y tế địa phương, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng trên khắp Gaza. Con số này dự kiến ​​sẽ còn tăng cao.