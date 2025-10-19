Israel không kích Gaza sau lệnh ngừng bắn, cảnh báo Hamas trả giá đắt

Binh lính Israel đứng trên xe tăng gần biên giới Israel-Gaza ngày 19/10 (Ảnh: Reuters).

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), vào ngày 19/10, các chiến binh Hamas đã bắn tên lửa chống tăng và pháo vào lực lượng đang tiến hành phá dỡ "cơ sở hạ tầng khủng bố" trong khu vực "theo thỏa thuận ngừng bắn".

Quân đội Israel đã đáp trả bằng cách tiến hành một số cuộc không kích vào các mục tiêu mà họ coi là “khủng bố” ở Rafah, phía nam Dải Gaza.

"IDF đã bắt đầu tấn công khu vực này để loại bỏ mối đe dọa và phá dỡ các đường hầm cũng như công trình quân sự được sử dụng cho hoạt động khủng bố", quân đội Israel cho biết.

Israel cáo buộc Hamas tiến hành một số cuộc tấn công vào ngày 17/10 và 18/10. "Những hành động khủng bố này vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn và IDF sẽ kiên quyết đáp trả”, quân đội Israel nêu rõ.

Theo một nguồn tin quân sự được trang tin Times of Israel trích dẫn, hơn 20 mục tiêu đã bị tấn công tại Rafah vào sáng nay 19/10.

Sau khi được thông báo về tình hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị cho Lực lượng Phòng vệ Israel "hành động kiên quyết chống lại các mục tiêu khủng bố ở Dải Gaza", theo một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cảnh báo, "hôm nay Hamas sẽ phải học một bài học đắt giá rằng IDF quyết tâm bảo vệ binh lính của mình và ngăn chặn mọi tổn hại gây ra cho họ".

"Hamas sẽ phải trả giá đắt cho bất kỳ vụ nổ súng và vi phạm lệnh ngừng bắn nào, và nếu họ không hiểu thông điệp này, cường độ đáp trả sẽ gia tăng", Bộ trưởng Katz phát biểu trong một tuyên bố được truyền thông Israel đăng tải.

Nhánh quân sự của Hamas phủ nhận có liên quan đến vụ việc ở Rafah. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, họ cho biết đã mất liên lạc với các phe nhóm trong khu vực vào tháng 3 năm ngoái.

"Chúng tôi không có thông tin về bất kỳ vụ việc hoặc xung đột nào ở Rafah, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Israel", Hamas cho biết.

Quan chức cấp cao của Hamas, ông Izzat al-Risheq, cho biết nhóm này vẫn cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn, cáo buộc "lực lượng chiếm đóng" của Israel đã vi phạm lệnh này và "tìm cách bào chữa cho hành động của mình".

Ngày 6/10, các phái đoàn của Israel và Hamas đã nối lại các cuộc đàm phán với vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến ngày 9/10, các bên xung đột đã ký thỏa thuận giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza có hiệu lực từ ngày 10/10.

Hôm 15/10, ông Trump cảnh báo có thể cho phép Israel nối lại các hoạt động quân sự tại Gaza nếu phong trào Hamas vi phạm thỏa thuận.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel cáo buộc Hamas không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trao trả con tin, bao gồm cả những người đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng khẳng định Israel "sẽ nối lại chiến đấu, phối hợp với Mỹ, để đánh bại hoàn toàn Hamas nếu nhóm này vi phạm thỏa thuận".