Thủ tướng Hun Manet: Nạn lừa đảo trực tuyến phá hoại nền kinh tế Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: AFP).

“Mạng lưới lừa đảo, cái mà chúng tôi gọi là nền kinh tế đen, đang phá hoại nền kinh tế chân chính của chúng tôi. Nó đã khiến Campuchia mang tiếng xấu”, ông Hun Manet nói với AFP. Ông cho rằng điều này đang gây tổn hại đến du lịch và đầu tư vào Campuchia.

"Đó là lý do vì sao chúng tôi phải đối phó với vấn đề này", ông nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, Campuchia đã nỗ lực đối phó với vấn nạn lừa đảo trực tuyến, mạng lưới đã chiếm đoạt hàng tỷ USD mỗi năm từ nạn nhân trên toàn cầu.

Giới chức Campuchia cho biết chiến dịch truy quét các khu tổ hợp lừa đảo trực tuyến đã giúp giảm một nửa hoạt động kể từ đầu năm 2026.

“Vấn đề lừa đảo trực tuyến đã giảm xuống còn 50%”, Bộ trưởng Cấp cao Chhay Sinarith, Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban Chống tội phạm Công nghệ, nói với Bloomberg News.

Ông cho biết con số này là ước tính sơ bộ, phản ánh mức giảm tổng thể của các hoạt động lừa đảo, nhưng không nêu rõ phương pháp tính toán.

Các băng nhóm tội phạm, nhiều nhóm có liên kết xuyên Đông Nam Á và Trung Quốc, bị cáo buộc điều hành các mô hình lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm trực tuyến và các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp.

Giới chức Campuchia cho biết đã tiến hành hàng chục cuộc đột kích vào các địa điểm nghi là ổ lừa đảo và trục xuất hàng nghìn công dân nước ngoài.

Campuchia cũng đã bắt giữ và dẫn độ nghi phạm Chen Zhi sang Trung Quốc vì bị cáo buộc có vai trò trong việc xây dựng một mạng lưới lừa đảo quy mô lớn hoạt động ở quốc gia Đông Nam Á.

Ông Chhay Sinarith nói thêm rằng cơ quan chức năng đang điều tra hơn 100 vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân. Theo ông, mục tiêu của chính quyền là kiểm soát toàn bộ các hoạt động còn lại vào tháng 4.

Gần 500 nghi phạm đã bị truy tố và tạm giam liên quan đến các hoạt động trực tuyến phi pháp.

“Chúng tôi sẽ đưa những kẻ cầm đầu và chủ mưu ra trước công lý”, ông nói, đồng thời khẳng định nhà nước sẽ sớm “kiểm soát được toàn bộ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, dù lớn hay nhỏ".

Trong khi đó, các chuyên gia nghiên cứu tội phạm cảnh báo các băng nhóm đứng sau những hoạt động lừa đảo trực tuyến thường rất linh hoạt, nhanh chóng thay đổi chiến thuật và địa điểm khi cần thiết. Mặt khác, mô hình này vẫn mang lại lợi nhuận rất cao trong khi chi phí duy trì tương đối thấp, đặc biệt nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Viện Hòa bình Mỹ ước tính các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia điều hành cờ bạc trực tuyến và lừa đảo trên toàn thế giới đã chiếm đoạt gần 64 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023.

Liên hợp quốc cảnh báo rằng các trung tâm lừa đảo tại một số quốc gia Đông Nam Á đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, một phần được duy trì bằng nạn buôn người, với hàng nghìn lao động bị ép buộc tham gia vào các hoạt động gian lận trực tuyến.