Thời tiết - bài toán "đau đầu" tiếp theo của Ukraine

Ukraine đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ phản công trước khi thời tiết chuyển xấu (Ảnh: Wall Street Journal).

Binh sĩ của cả Ukraine và Nga đều đã quen với cái lạnh và giao tranh đã nổ ra trong suốt 2 mùa đông, vì vậy họ sẽ không rời bỏ chiến trường.

Nhưng những trận mưa như trút nước có thể xóa sổ các con đường, trong khi thời tiết băng giá sẽ gây khó khăn cho mọi hoạt động cơ bản, từ nạp đạn pháo đến bóp cò súng.

Một nỗi lo của cả Ukraine và đồng minh phương Tây là việc binh sĩ Kiev cuối cùng có thể tạo ra lỗ hổng đủ lớn trong phòng tuyến của Nga nhưng xe bọc thép hạng nặng của họ lại không thể tranh thủ được cơ hội ấy vì địa hình quá lầy lội hoặc tuyết quá dày.

Cuộc phản công lúc này là những lần đụng độ cự ly gần giữa bộ binh, và binh sĩ cả 2 bên đều không thể tự do di chuyển do mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV). Lực lượng của Kiev đang tấn công các phòng tuyến kiên cố của Nga, tìm cách mở rộng khe hở để xe tăng và các thiết bị bọc thép khác đi qua.

Đồng hồ đang đếm ngược với Ukraine



Cuối tuần trước, Thiếu tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội HUR của Ukraine, cho biết: "Cuộc giao tranh sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác".

"Chiến đấu trong thời tiết lạnh, ẩm ướt, trong bùn sẽ khó khăn hơn", ông thừa nhận nhưng khẳng định rằng: "Chiến dịch tấn công sẽ tiếp tục trên mọi mặt trận".

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tỏ ra thận trọng hơn về khả năng thành công của Ukraine trong năm nay. Ông nói với BBC rằng lực lượng của Kiev "có lẽ còn khoảng 30 đến 45 ngày thời tiết thuận lợi cho tác chiến" trong năm nay.

Một lính bắn tỉa Ukraine tham gia nhiệm vụ trinh sát gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng phương Tây khác cho biết, vào khoảng cuối tháng 10, Ukraine sẽ cần chuyển từ công sang thủ, đồng thời cần bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự khỏi các đòn tập kích UAV và tên lửa của Nga trong mùa đông.

Chính vì thế, khi thời tiết vẫn nóng và phần lớn khô ráo, quân đội của Kiev đang cố gắng tiến lên. Tháng trước, họ đã chiếm làng Robotyne ở miền nam và mở rộng khe hở xung quanh, chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga và làm dấy lên hy vọng đạt đột phá sau nhiều tháng chỉ nhích dần từng mét mỗi ngày.

Ngay cả khi lực lượng Ukraine không thể đột phá đến Biển Azov, cách tiền tuyến hiện tại của họ gần 90km về phía nam, quân đội của Kiev cũng chỉ cần tiến 8-16km nữa là pháo binh Ukraine có thể đặt các tuyến tiếp tế quan trọng của Nga vào tầm bắn.

Con đường phía trước vẫn đầy rẫy nguy hiểm cho Ukraine. Máy bay chiến đấu và UAV của Nga thường xuyên đánh bom và xác định vị trí của quân đội Ukraine để pháo binh tấn công. Binh sĩ Moscow ẩn nấp sau những hàng cây và khúc cua trong các hàng chiến hào ngoằn ngòeo.

"Họ đang chiến đấu rất quyết liệt", người lính điều khiển UAV có biệt hiệu Syviy, thuộc đơn vị trinh sát trên không của Ukraine đang tham chiến gần mặt trận Verbove, nói. "Mỗi ngôi nhà, mỗi chiến hào là một trận đánh toàn diện với rất nhiều thương vong cho 2 bên".

Mọi sự trì hoãn trong cuộc phản công của Ukraine đều có thể giúp Nga cố thủ sâu hơn. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ được xây dựng từ trước ở phía sau tiền tuyến, theo chuyên gia Brady Africk thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, D.C.

Các đơn vị xe tăng Ukraine sắp phải chiến đấu trong điều kiện thời tiết khó khăn như bùn lầy và tuyết (Ảnh: Reuters).

Giao tranh sẽ không dừng

Lo sợ khả năng thời tiết ngăn cản xe bọc thép vượt qua phòng tuyến Nga dù đã tạo được khe hở, quân đội Ukraine đang đẩy nhanh tốc độ tiến quân. Họ muốn có đột phá trước khi những cánh đồng đầy vết bom biến thành bãi bùn lầy hoặc cánh đồng tuyết.

"Mưa sẽ khiến mọi việc rất khó khăn. Bùn lầy sẽ hạn chế khả năng cơ động", Oleksandr Solonko, một thành viên khác của đơn vị UAV trên, cho biết. "Các tuyến đường hậu cần ngay từ giờ đã bị hạn chế và tới lúc đó sẽ càng có ít lựa chọn hơn. Cơ hội cho xe bọc thép sẽ bị thu hẹp".

Điều kiện thời tiết nguy hiểm nhất sẽ đến vào tháng 11 và đầu tháng 12, thời điểm những con đường sẽ biến mất. Sau đó, lớp bùn sẽ cứng lại và việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Mặt đất đóng băng thích hợp cho vũ khí hạng nặng nhưng tuyết có thể cản trở cả việc cơ động và tránh né, do binh lính và thiết bị dễ bị phát hiện hơn bằng mắt thường hoặc do dấu hiệu nhiệt.

Ngày nay, UAV đang giúp lực lượng mặt đất Ukraine tiến về phía trước an toàn hơn do chúng có thể phát hiện lực lượng của Nga, đặc biệt là pháo binh. Nhưng phía Nga cũng đã nhanh chóng học được cách tích hợp UAV vào tác chiến. Đây cũng là một lý do khiến cuộc phản công của Kiev diễn ra chậm, theo các quan chức.

Các đơn vị của Ukraine, như lực lượng chiến đấu ở khu vực Donetsk, là một trong những đơn vị đầu tiên tích hợp UAV trực tiếp vào tác chiến (Ảnh: AP).

Syviy cho biết, những người lính thậm chí không thể mạo hiểm ra khỏi chiến hào để đi tiểu. "Họ nhìn thấy bạn mỗi khi ra vào", Syviy nói. Hầu hết việc di chuyển diễn ra trong bóng tối, khi khả năng quan sát của UAV giảm đi phần nào.

Còn theo Solonko, vào ban ngày, các nhiệm vụ trinh sát bằng UAV của Ukraine thường bị gián đoạn do hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Với tiền tuyến liên tục dịch chuyển, UAV của Ukraine đôi khi bị chính hệ thống tác chiến điện tử của phe mình hạ gục.

Ảnh hưởng của mưa lớn vào mùa thu và tuyết mùa đông đối với hoạt động của UAV vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Nhưng cả Nga và Ukraine đều đã quen với cách giao tranh "thô sơ" hơn.

"Có lẽ một số chiến thuật sẽ thay đổi", nhưng giao tranh sẽ tiếp tục, Solonko nói. "Xét cho cùng, cả chúng tôi và những người phía bên kia đều có kinh nghiệm chiến đấu trong điều kiện như vậy".