Thổ Nhĩ Kỳ có thể từ chối bán lại S-400 cho Nga

Một tổ hợp S-400 của Nga (Ảnh: TASS).

“Các hệ thống phòng không S-400 vẫn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của chúng tôi. Lập trường của chúng tôi liên quan đến S-400 không thay đổi”, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/9 cho biết.

Tuyên bố này nhằm phản hồi thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể xem xét việc trả lại S-400 cho Nga hoặc bán lại chúng.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin Moscow đã tiếp cận Ankara với đề xuất mua lại các hệ thống S-400 đã bàn giao vào năm 2019 trong một thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từng khiến Mỹ loại Ankara khỏi chương trình tiêm kích F-35.

Moscow đang tìm cách bổ sung thiết bị bị mất mát ở Ukraine, trong khi Ankara đang phát triển hệ thống phòng không nội địa của mình mang tên Vòm thép. Thỏa thuận này có thể giúp thiết lập lại quan hệ giữa Ankara và Washington.

S-400 Triumf do Nga sản xuất là một bệ phóng tên lửa, đồng thời là một “pháo đài di động đa tầng” được thiết kế để chống lại máy bay, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng tuyên bố hệ thống này sẽ được đưa vào vận hành đầy đủ vào năm 2020, song đến nay chúng vẫn chưa được sử dụng, và chi phí bảo dưỡng cao đã khiến chúng trở thành gánh nặng cho Ankara.

Các hệ thống này bị cho là không tương thích với hệ thống radar của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trang tin quân sự Militarnyi cho biết các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ “thái độ tích cực” đối với đề xuất của Moscow.

Nếu Ankara bán lại các hệ thống này cho Nga, điều đó sẽ giúp nước này thuận lợi hơn trong các cuộc đàm phán với Washington về tiêm kích F-16 cũng như nỗ lực được tái gia nhập chương trình F-35.

Trong khi đó, Nga, vốn không còn dự trữ S-400, sẽ được lợi nhờ bổ sung kho dự trữ đã mất ở Ukraine. Thỏa thuận cũng sẽ giúp Moscow giải quyết khó khăn trong việc thực hiện các cam kết với những khách hàng S-400 khác, như Ấn Độ.