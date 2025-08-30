Thổ Nhĩ Kỳ cắt hoàn toàn quan hệ thương mại và kinh tế với Israel

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào ngày 29/8, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan thông báo nước này đã "cắt đứt hoàn toàn hoạt động thương mại với Israel" và "đóng cửa cảng biển đối với tàu Israel".

"Chúng tôi không cho phép tàu container chở vũ khí và đạn dược đến Israel vào cảng biển của chúng tôi, và máy bay không được phép vào không phận của chúng tôi", ông Fidan nói thêm.

Ngoại trưởng Fidan cũng cho biết các tàu treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm cập cảng Israel, và tàu Israel bị cấm vào cảng Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng tin Reuters rằng các quy định hạn chế của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhắm vào các máy bay chở vũ khí hoặc đạn dược, chứ không phải các chuyến bay thương mại thông thường.

Theo Reuters, các cơ quan quản lý cảng biển Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu các hãng vận tải biển chứng nhận rằng các tàu của họ không liên quan đến Israel và không chở hàng quân sự hoặc hàng hóa nguy hiểm đến quốc gia này.

Tuy nhiên, một quan chức Israel nói với báo Jerusalem Post rằng Thổ Nhĩ Kỳ "đã từng tuyên bố cắt đứt quan hệ kinh tế với Israel trong quá khứ, và mối quan hệ này vẫn tiếp tục", dường như ám chỉ việc Ankara ngừng nhập khẩu và xuất khẩu vào tháng 5.

Những bình luận của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ đang xấu đi giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, vốn đã căng thẳng do cuộc xung đột ở Gaza.

Cuộc xung đột bắt đầu bằng một cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào Israel vào tháng 10/2023, dẫn đến một chiến dịch trả đũa nhằm vào vùng lãnh thổ này.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích các cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ của nước này từ Israel và năm 2024, cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao.