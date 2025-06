Cuộc xung đột giữa Israel và Iran leo thang căng thẳng (Ảnh minh họa: newstatesman).

Israel "tả xung hữu đột"

Kể từ ngày 14/5/1948, khi Nhà nước Israel ra đời đến nay, đã có ít nhất 5 cuộc chiến tranh và hàng trăm vụ xung đột quân sự diễn ra giữa Israel, một dân tộc theo Do Thái giáo với hầu như tất cả các dân tộc Ả rập láng giềng theo Hồi giáo.

Và cũng kể từ đây, Kinh Tanakh (còn gọi là Kinh thánh Hebrew, tiền thân của Kinh Cựu ước) với một trong các nhân vật trung tâm là Thánh Abraham - được cả Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và cả Hồi giáo coi là “Đấng sáng thế” - vốn từng bị Kinh Tân ước của Thiên chúa giáo Roma phủ định lại được phục hồi.

Trong các sách “Sáng thế” thiên thứ 13, đoạn 12 và thiên thứ 19, đoạn 24 của bộ Kinh Tanakh có kể lại câu chuyện về Thánh Abraham và quân đội của ông đã giải phóng các thành phố Sodom và Gomorrah khỏi quân tà giáo.

Theo những gì ghi lại trong các sách kinh Tanakh, "Chúa trời" cho rằng hai thành phố này chứa đầy những kẻ gian ác nên đã sai hai thiên sứ đến hủy diệt bằng một trận mưa lửa và lưu huỳnh từ trên trời trút xuống. Sodom và Gomorrah bị thiêu rụi trong chớp mắt.

Các sách Kinh Tân ước, Phúc Âm và Khải Huyền cũng nhắc đến câu chuyện về sự hủy diệt của Sodom và Gomorrah trong nhiều đoạn diễn giải quan điểm tôn giáo. Thậm chí, một số nguyên nhân về đạo đức được cho là dẫn đến sự nổi giận của “Đấng tối cao” cũng được một số quốc gia Hồi giáo vận dụng để đưa vào Luật Sharia.

Ngày nay, câu chuyện về sự hủy diệt Sodom và Gomorrah do những “cơn mưa lửa” từ trên trời trút xuống tưởng chừng như đã chìm vào dĩ vãng lại buộc người ta nhớ đến khi con người phát minh ra một thứ vũ khí khủng khiếp trên thực tế chứ không phải là trong truyền thuyết. Đó là vũ khí hạt nhân.

"Tứ bề thọ địch" và nỗi ám ảnh vũ khí hạt nhân

Là một quốc gia - dân tộc theo Do Thái giáo tồn tại trong trạng thái bị vây quanh bởi các quốc gia Hồi giáo, Israel, với sự trợ giúp cả về chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao từ Mỹ và phương Tây, cộng với sự tự lực tự cường của mình không hề run sợ hoặc khuất phục trước tất cả các cuộc chiến tranh thông thường, bằng vũ khí thông thường.

Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất đối với họ lại chính là điều mà Kinh Hebrew đã nói đến. Sự hủy diệt của một “cơn mưa lửa và lưu huỳnh” khi được hình dung bằng tư duy hiện đại có nghĩa như sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân đối với người Do Thái giống như Sodom và Gomorrah.

Tại vùng Trung Đông từ nửa cuối thế kỷ XXI đến nay, có 3 quốc gia được cho là đã và đang nghiên cứu chế tạo năng lượng nguyên tử. Đó là Iraq, Syria và Iran. Trớ trêu thay, dù cho đã có cuộc chiến tranh 8 năm giữa Iraq và Iran (1980-1988) nhưng cả ba quốc gia này đều coi Israel là "kẻ thù chung".

Và việc hai cường quốc Hồi giáo tại khu vực Trung Đông triển khai các chương trình chế tạo thiết bị năng lượng hạt nhân đối với Israel là điều mà nước này coi là mối đe dọa tiềm tàng.

Điều này lý giải tại sao trong các trận tấn công của Israel vào Iraq trước đây và Iran hiện nay, họ đều nhắm đến các cơ sở nghiên cứu chế tạo năng lượng hạt nhân của hai quốc gia này.

Điều cực kỳ đơn giản là đối với một quốc gia đất không rộng, người không đông như Israel, chỉ một quả bom nhiệt hạch hoặc vài ba quả bom nguyên tử cũng đủ xóa sạch tất cả.

Điều này lại càng chứa đựng sự nghiêm trọng khi Israel, dù là đồng minh chí cốt của Mỹ nhưng lại không được hưởng sự bảo trợ của “cái ô hạt nhân” của Mỹ như các quốc gia NATO.

Iraq đã vạch ra một chương trình hạt nhân trong thập niên 1960, và tới giữa thập niên 1970 tìm cách mở rộng nó thông qua việc mua một lò phản ứng hạt nhân.

Sau khi không thể thuyết phục chính phủ Italy bán cho họ một lò phản ứng kiểu Cirene, Baghdad đã thuyết phục được chính phủ Pháp bán cho họ một lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân lớp Osiris kèm theo các cơ sở thí nghiệm có liên quan.

Việc xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ 40 megawatt bắt đầu từ năm 1979 tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Al Tuwaitha gần Baghdad. Lò phản ứng hạt nhân được phía Pháp gọi là Osirak (Osiraq), còn Iraq đặt tên là Tammuz 1.

Cả Pháp và Iraq đều tuyên bố rằng mục đích duy nhất của các lò phản ứng hạt nhân của Iraq là nghiên cứu khoa học. Các nhà quan sát cho rằng Iraq không có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng giám đốc IAEA cũng xác nhận điều này.

Tuy nhiên nhiều người không tin điều đó. Trong số đó có chính quyền Tel Aviv và Cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Israel cho rằng lò phản ứng Osirak có khả năng tinh chế plutonium đủ sản xuất vũ khí hạt nhân. Và Tel Aviv quyết định sử dụng đòn không kích để loại trừ thứ mà họ coi là nguy cơ tiềm tàng này.

Bất chấp khoảng cách giữa các căn cứ quân sự Israel và địa điểm lò phản ứng lên đến hơn 1.600km và sẽ phải vượt qua không phận Jordan, Ả rập cũng như việc tình báo Israel không thể có được thông tin chính xác về hệ thống phòng không của Iraq, nhưng Tel Aviv vẫn quyết định tiến hành “Chiến dịch Ofra” đánh vào Trung tâm hạt nhân Al Tuwaitha.

Kết quả là trong cuộc không kích ngày 7/6/1981, 14 máy bay tiêm kích F-16 của Israel đã phá hủy hoàn toàn lò phản ứng hạt nhân ở trung tâm này, đồng thời khiến một nhà khoa học Pháp và 10 binh sĩ Iraq thiệt mạng.

Từ lịch sử cách đây 34 năm cho thấy, những cơ sở nghiên cứu hạt nhân của các quốc gia mà Israel coi là thù địch luôn là các mục tiêu tấn công hàng đầu của họ.

Ngày 6/9/2007, Không quân Israel tiến hành “Chiến dịch Out of the Box” đánh vào cơ sở công nghiệp Al Kibar tại tỉnh Deir ez-Zor của Syria (IAEA gọi là Dair Alzour), nơi mà cả Israel và Mỹ nghi ngờ rằng địa điểm này là một cơ sở hạt nhân với mục đích quân sự. Kết quả là cơ sở công nghiệp Al Kibar bị phá hủy hoàn toàn.

Từ hai hành động nói trên, chính phủ Israel khi đó do Thủ tướng Ehud Olmert (nhiệm kỳ 2006-2009) đứng đầu đã hình thành “Học thuyết Phủ đầu - Begin Doctrine". Theo đó, Israel cho rằng mình có quyền tấn công phủ đầu vào “các chương trình hạt nhân bí mật trong giai đoạn đầu của chúng” tại các quốc gia thù địch.

Tên lửa siêu vượt âm Iran ồ ạt lao vào mục tiêu Israel (Video: Lord Bebo).

Ngày 13/6/2025, việc Không quân Israel (IAF) đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn mang tên “Rising Lion - Sư tử trỗi dậy" với sự tham gia của khoảng 200 máy bay chiến đấu, nhắm vào hạ tầng hạt nhân, nhà máy tên lửa đạn đạo và cơ sở quân sự của Iran chính là bước thực thi tiếp theo của “Học thuyết Phủ đầu”.

“Begin Doctrine” cùng với các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Iraq, Syria và Iran là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy sự ám ảnh về vũ khí hạt nhân của Tel Aviv và có lẽ sự ám ảnh đó vẫn chưa thể rời bỏ người Israel một khi mà họ chưa thể thiết lập quan hệ hòa bình với thế giới Ả rập cũng như chính sách “chia để trị” của người Mỹ ở Trung Đông không thay đổi.