Thành phố biên giới Nga hứng tập kích dữ dội chưa từng có

Thành phố Belgorod của Nga liên tục bị tập kích (Ảnh minh họa: Telegram).

Theo Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov, thành phố Belgorod, thủ phủ của tỉnh này đã bị tập kích dữ dội nhất từ trước đến nay hôm 24/1. Cuộc tập kích của Ukraine được cho là có sử dụng hệ thống HIMARS.

Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong, nhưng một số cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại và các đội ứng phó khẩn cấp đã được điều động để đánh giá tình hình.

Ông Gladkov cho biết thêm một công trình tiện ích phụ trợ đã bốc cháy, và các mảnh vỡ rơi xuống cũng gây ra hỏa hoạn tại một trong các khu vực trong thành phố, trong khi mảnh vỡ làm hư hại mái của hai ngôi nhà tại làng Tavrovo.

Tỉnh Belgorod của Nga - giáp với các tỉnh Sumy, Kharkov và Luhansk của Ukraine - thường được sử dụng làm khu vực tập kết cho các cuộc tập kích của Moscow vào lãnh thổ Ukraine.

Ngược lại, Belgorod cũng thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine và sự việc lần này đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý, với tiếng nổ vang lên hàng giờ vào tối 24/1.

Vào tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ trả đũa vào lĩnh vực năng lượng của Nga nếu Moscow tiếp tục nhắm vào lưới điện của Kiev.

Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, liên tục nhắm vào lưới điện, các cơ sở khí đốt và hệ thống sưởi của nước này trong bối cảnh nhiệt độ liên tục xuống dưới mức đóng băng.

Vitaliy Zaichenko, Giám đốc điều hành UkrEnergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, nói “bờ trái” của thủ đô Kiev, tức khu vực phía đông sông Dnipro, đang đối mặt với tình hình nguồn cung năng lượng sưởi ấm rất nghiêm trọng, và tình trạng này đang lan dần sang cả bờ phải. Ông cho biết 80% lãnh thổ Ukraine phải đối mặt với các đợt cắt điện khẩn cấp, không báo trước trong ngày 24/1.