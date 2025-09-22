9 vùng lãnh thổ Nga bị tập kích trong đêm

Hình ảnh được cho là ghi lại một vụ hỏa hoạn tại trạm biến áp điện ở vùng Krasnodar Krai, Nga, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 21/9 (Ảnh: (Exilenova Plus/Telegram).

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các hệ thống phòng không của Nga đã chặn và phá hủy 114 máy bay không người lái (UAV) nghi do Ukraine phóng vào đêm 21/9, rạng sáng 22/9.

Sau các cuộc tập kích, một trạm biến áp điện bốc cháy ở Krasnodar Krai, một máy bay không người lái phát nổ gần tòa nhà chính quyền thành phố ở Belgorod và một phần tên lửa được tìm thấy trong một căn hộ ở Slavyansk-on-Kuban.

Các báo cáo cho biết 25 UAV đã bị bắn hạ trên các vùng Rostov và Krasnodar của Nga, 19 UAV trên vùng Belgorod, 13 UAV trên vùng Astrakhan, 7 UAV trên vùng Bryansk, 3 UAV trên vùng Yaroslavl và Volgograd, ngoài ra còn có các UAV trên vùng Kursk và Voronezh.

10 UAV được cho là đã bị bắn hạ trên bán đảo Crimea, 5 UAV trên vùng biển Azov và 2 UAVtrên Biển Đen.

Ông Sergei Aksyonov, quan chức chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, cho biết một số cơ sở trong khuôn viên của viện điều dưỡng Foros ở Crimea đã bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các trường hợp thương vong đã được ghi nhận sau cuộc tập kích, trong khi đám cháy bốc lên gần Yalta do các mảnh vỡ rơi xuống từ một máy bay không người lái bị bắn hạ.

Theo sở chỉ huy tác chiến, tại vùng Staroderevyankovskaya thuộc quận Kanevskaya ở Krasnodar Krai, các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện. Các lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường và không có thương vong nào được báo cáo.

Kênh truyền thông Telegram Exilenova Plus của Ukraine đưa tin trạm biến áp đã bị UAV của Ukraine tấn công ít nhất 5 lần.

Ngoài ra, báo cáo còn xác nhận máy bay không người lái đã tấn công vùng Slavyansk-on-Kuban ở Krasnodar Krai. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã làm hư hại nhà cửa và gây ra một đám cháy trong một khu công nghiệp.

Theo Astra, một phần tên lửa từ hệ thống Pantsir-S1 của Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở Slavyansk-on-Kuban.

Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, tại Belgorod, một máy bay không người lái đã phát nổ gần tòa nhà hành chính thành phố, khiến 2 người bị thương.

Các kênh Telegram của Nga cũng đưa tin về một số vụ nổ trong đêm. Sân bay Sochi đã tạm thời ngừng hoạt động, làm gián đoạn hơn 20 chuyến bay.

Bản đồ Nga và Ukraine (Ảnh: Guardian).

Vùng Krasnodar Krai, nằm ngay phía đông bán đảo Crimea và bị ngăn cách bởi eo biển Kerch, ngày càng trở thành mục tiêu bị nhắm đến thường xuyên trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Cơ sở hạ tầng quân sự của khu vực này rất quan trọng đối với các hoạt động không quân của Nga ở phía nam và trên Biển Đen.

Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Nga kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng.

Kể từ tháng 8, lực lượng quân sự Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Thông qua các cuộc tấn công này, Kiev được cho là muốn hạn chế nguồn cung cấp nhiên liệu cho tiền tuyến và hạn chế doanh thu xuất khẩu của Nga.

Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Moscow là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công gia tăng trong những tuần gần đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.