Thái Lan tịch thu tài sản của ông trùm Chen Zhi

Ông trùm Chen Zhi (Ảnh: Prince Group).

Văn phòng Chống Rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã quyết định tịch thu và phong tỏa tài sản của các tổ chức liên quan tới ông trùm Chen Zhi và Kok An.

Thái Lan cáo buộc những người này có liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với số tài sản tịch thu có tổng giá trị hơn 10 tỷ baht.

Những mạng lưới này bị nghi có liên quan tới 4 vụ án hình sự lớn liên quan đến tội phạm mạng và hoạt động lừa đảo. Theo cáo buộc, phương thức hoạt động của mạng lưới bao gồm lừa đảo công chúng qua nhiều hình thức khác nhau và rửa tiền bằng cách mua bất động sản tại Thái Lan, cũng như chuyển đổi tiền thành tài sản kỹ thuật số.

Ngày 2/12, Ủy ban Giao dịch của AMLO thông báo quyết định tịch thu và phong tỏa tài sản của ông trùm Chen Zhi và Kok An. Số tài sản bị tịch thu gồm 289 hạng mục.

Trong vụ việc liên quan tới ông Chen Zhi, Ủy ban Giao dịch ra lệnh tịch thu 102 hạng mục (như đất đai, tiền mặt, hàng hiệu và trang sức), tổng trị giá khoảng 373 triệu baht (khoảng 10,4 triệu USD).

AMLO cáo buộc nhân vật này liên quan tới mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền liên quan đến tiền kỹ thuật số, với trụ sở ở Campuchia.

Ngoài ra, AMLO còn tịch thu và phong tỏa 90 hạng mục (như đất đai và tiền trong tài khoản ngân hàng) với tổng trị giá khoảng 467 triệu baht (khoảng 13.1 triệu USD) liên quan tới vụ Kok An, một người tình nghi đứng sau mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền.

Trước đó, tập đoàn Prince Group của ông trùm Chen Zhi đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách đen. Một số chính quyền trên khắp châu Á, từ Singapore đến Đài Loan và Hong Kong, cũng đã tịch thu tài sản hoặc bắt giữ những người có liên hệ với nhóm này.

Cuối tháng trước, Hàn Quốc thông báo trừng phạt loạt cá nhân và thực thể bị cáo buộc liên quan tới các vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó có tập đoàn Prince Group và ông trùm Chen Zhi.