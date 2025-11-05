Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Ông Chen Zhi, người điều hành Tập đoàn Prince (Ảnh: Guardian).

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) ngày 4/11 cho biết họ đã đóng băng tài sản trị giá 2,75 tỷ đô la Hong Kong (hơn 352 triệu USD) có liên quan đến một đường dây mà truyền thông địa phương xác định là Tập đoàn Prince do ông trùm Campuchia gốc Trung Quốc Chen Zhi điều hành.

Cảnh sát Hong Kong cho biết việc đóng băng tài sản liên quan đến một đường dây bị nghi dính líu gian lận viễn thông xuyên biên giới quốc tế và hoạt động rửa tiền, dựa trên thông tin tình báo và dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn.

“Các tài sản bị đóng băng, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do các cá nhân và pháp nhân nắm giữ, được cho là lợi nhuận phạm tội có liên quan đến đường dây này”, cảnh sát cho hay trong tuyên bố tối 4/11, nhưng không nêu tên cụ thể.

Theo tuyên bố, Bộ phận Tình báo và Điều tra Tài chính Hong Kong vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng chưa có ai bị bắt giữ.

Ít nhất 18 công ty Hong Kong bị Mỹ đưa vào danh sách đen vì có liên quan tới Tập đoàn Prince. Trong số này có 2 công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Vào tháng 10, Anh và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Prince và ông Chen Zhi với cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn để lừa nạn nhân trên toàn thế giới.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của họ tại Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào 146 người trong Tập đoàn Prince. Ông Chen, 38 tuổi, đã bị tòa án Mỹ truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Các lệnh trừng phạt của Anh nhắm vào 6 pháp nhân và 6 cá nhân, trong đó có Chen Zhi.

Cùng ngày 4/11, các công tố viên đảo Đài Loan cho biết họ đã tạm giữ 25 người và thu giữ khoảng 145 triệu USD tài sản có liên hệ với Tập đoàn Prince, bao gồm 26 xe hơi hạng sang, bất động sản và tài khoản ngân hàng liên quan đến mạng lưới này và đến ông trùm Chen Zhi.

Tuyên bố cho biết: “Thông qua các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức được lập ra khắp Campuchia, nhóm này đã tiến hành các hoạt động lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan đến tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến. Số tiền thu được từ các vụ lừa đảo này đã được chuyển qua các công ty bình phong do Tập đoàn Prince thành lập tại nhiều quốc gia và được rửa bằng cách mua hàng xa xỉ và bất động sản, qua đó che giấu nguồn gốc”.

Đài Loan cho biết một số người dân của họ đã bị lừa đến Campuchia và Myanmar để làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Giới chức Singapore gần đây cũng đã thu giữ gần 115 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm 6 bất động sản cùng tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và tiền mặt.