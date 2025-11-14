Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tô

Lực lượng chức năng đã thu hồi số tài sản lên tới 309 triệu USD trong vụ việc (Ảnh: Nation).

CIB phối hợp cùng Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC), Ủy ban Chống Tham nhũng Khu vực Công (PAAC) và Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO) công bố chiến dịch Endgame, nhằm thu hồi tài sản cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu ở tỉnh Lopburi.

Chiến dịch dẫn đến việc thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 xe hơi cùng các tài sản khác với tổng giá trị trên 10 tỷ baht (309 triệu USD).

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhà tội phạm học Trynh Phoraksa cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về Seksan Supseubsakul, còn được gọi là “Mor Bee”, một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội về tâm linh.

Ông này bị cáo buộc biển thủ tiền quyên góp dành cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu. Ông Seksan đã kêu gọi quyên góp qua mạng xã hội, nói rằng tiền sẽ được dùng để hỗ trợ nhà sư Phra Ratchawisutthiprachanat (Phra Alongkot), cựu trụ trì của chùa, cũng như chăm sóc bệnh nhân AIDS và các hoạt động từ thiện khác.

Seksan đã mở một tài khoản tại ngân hàng Kasikorn để nhận quyên góp từ tháng 8/2019 đến 2025 và thu về hơn 300 triệu baht (9,28 triệu USD). Tuy nhiên, khi ông Phra Alongkot nhận được số tiền này, ông không chuyển cho hoạt động của chùa mà sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm cho vay bên ngoài và mua tài sản đứng tên người khác.

Do đó, Tòa án Hình sự về Tham nhũng và Sai phạm đã phê duyệt lệnh bắt đối với 2 ông Seksan và Phra Alongkot vào ngày 26/8 với các cáo buộc biển thủ tiền quyên góp của chùa, thiếu trách nhiệm và rửa tiền. Khi tiến hành bắt giữ, nhà chức trách thu được hàng loạt tài sản giá trị gồm xe ô tô, 2,56 triệu baht tiền mặt (79.200 USD), túi hiệu, chi phiếu, giấy tờ đất.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã thu thập bằng chứng để chuyển cho chùa Wat Phra Bat Nam Phu phục vụ kiện dân sự nhằm thu hồi khoảng 200 triệu baht (6,19 triệu USD) bị biển thủ khỏi chùa.

CIB nhấn mạnh rằng chiến dịch này không chỉ nhằm bắt giữ người phạm tội, mà còn nhằm giúp chùa thu hồi tài sản được mua bằng tiền quyên góp của công chúng. CIB cam kết đảm bảo rằng tài sản của chùa sẽ được quản lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra và truy tố bất kỳ cá nhân nào khác có liên quan đến hành vi tham nhũng tài sản của chùa.

Đến nay, cả hai nghi phạm đều sử dụng quyền phủ nhận các cáo buộc.