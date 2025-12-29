Thái Lan siết chặt đốt pháo hoa, bắn súng chỉ thiên dịp năm mới

Bộ Nội vụ Thái Lan yêu cầu kiểm soát việc người dân bắn pháo hoa, thả đèn lồng và bắn súng chỉ thiên (Ảnh: AFP).

Theo đó, nội dung bao gồm kiểm soát chặt chẽ việc người dân đốt pháo hoa, thả đèn lồng cùng một chiến dịch mạnh tay chống lại việc bắn súng chỉ thiên.

Những người vi phạm được cảnh báo sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý nghiêm khắc.

Thư ký thường trực Arsit Sampantharath cho biết, Bộ Nội vụ đã chỉ thị các cơ quan trực thuộc phối hợp với 76 tỉnh thành trong việc thực hiện các biện pháp chủ động, do lượng lớn người dân trở về nhà hoặc đi nghỉ lễ.

Bộ này đang kêu gọi các hộ gia đình kiểm tra hệ thống điện trước khi rời nhà, rút ​​phích cắm các thiết bị có thể gây chập điện và khóa van gas nấu ăn.

Các đội tuần tra phối hợp - gồm tình nguyện viên quốc phòng địa phương, kiểm lâm và cảnh sát - sẽ được triển khai để bảo vệ các làng mạc và cộng đồng, ngăn chặn các vụ trộm cắp khi người dân vắng nhà.

Các quan chức cũng được yêu cầu tăng cường thực thi pháp luật tại các khách sạn và địa điểm giải trí, bao gồm cấm người dưới 20 tuổi vào cửa, cấm vũ khí và ma túy, và kiểm tra để đảm bảo lối thoát hiểm và thiết bị chữa cháy luôn sẵn sàng.

Ban tổ chức sự kiện ngoài trời phải đảm bảo sân khấu và hệ thống âm thanh có kết cấu an toàn để ngăn ngừa tai nạn tại các cuộc tụ tập đông người.

Ông Arsit cho biết chính quyền sẽ thực thi nghiêm ngặt các luật liên quan đến pháo hoa, pháo sáng, đèn lồng và bắn súng chỉ thiên.

Các trưởng huyện và các quan chức hành chính đã được chỉ thị phải có hành động kiên quyết, và bất kỳ hành vi vi phạm nào gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc tài sản sẽ bị truy tố đến cùng.

Các tỉnh trưởng cũng được chỉ thị thúc đẩy chính sách "Làm ngay: Hành động 5" của Bộ Nội vụ trên 5 lĩnh vực.

Thứ nhất là kinh tế nhằm cắt giảm chi phí và tăng thu nhập, hỗ trợ kích thích kinh tế địa phương.

Thứ hai là an ninh biên giới, trong đó giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới, bao gồm bảo vệ hậu phương.

Thứ ba là trong lĩnh vực ma túy: ngăn chặn, trấn áp và giải quyết vấn đề ma túy.

Thứ tư là lĩnh vực ứng phó thiên tai: cải thiện năng lực cứu hộ, phục hồi và bồi thường.

Và cuối cùng là lĩnh vực trật tự công cộng: ngăn chặn và giải quyết mọi hình thức đe dọa an ninh.

Về phòng chống thiên tai, Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết các tỉnh phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó toàn diện đối với thời tiết lạnh và lũ lụt, và đặc biệt là theo dõi khói mù, cháy rừng và bụi mịn ở phía bắc.