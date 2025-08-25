Thụy Điển bán 4 máy bay chiến đấu cho Thái Lan

Tiêm kích Gripen do Thụy Điển sản xuất (Ảnh: TWZ).

“Thỏa thuận này củng cố các cơ hội phát triển dài hạn cho máy bay chiến đấu của Thụy Điển", Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý Trang thiết bị Quốc phòng Thụy Điển (FMV), ông Mikael Granholm, cho biết trong một tuyên bố hôm 25/8.

Tập đoàn Saab cho biết hợp đồng bao gồm 3 máy bay chiến đấu Gripen E và một máy bay Gripen F, cùng với trang thiết bị, hỗ trợ và huấn luyện. Quá trình chuyển giao sẽ diễn ra trong giai đoạn 2025-2030.

Thái Lan hiện đã có một phi đội máy bay chiến đấu Gripen C/D.

Đầu tháng này, truyền thông Thái Lan đưa tin cuộc họp nội các nước này đã xem xét và phê duyệt một loạt dự án mua sắm quốc phòng quan trọng.

Theo đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan được phê duyệt mua sắm 4 tiêm kích Gripen E/F, giai đoạn 1, với giá trị 19,5 tỷ baht (600 triệu USD). Dự án kéo dài 5 năm (2025-2030) nhằm thay thế phi đội F-16 đã phục vụ hơn 37 năm.

Đây là một phần trong chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia của Không quân, như được đề ra trong Sách Trắng Quốc phòng Thái Lan, nhằm thay thế dần đội hình F-16.

Dự án sẽ được triển khai thành 3 giai đoạn trong vòng 10 năm, với tổng số 12 tiêm kích, trị giá ước tính 60 tỷ baht (1,85 tỷ USD). Không quân Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng phi đội F-16 hiện tại trong khoảng 10 năm nữa, trong khi dần đưa các tiêm kích Gripen mới vào biên chế.

Ngoài ra, nội các Thái Lan cũng đã phê duyệt kế hoạch mua sắm 2 tàu hộ vệ cho Hải quân với tổng ngân sách 35 tỷ baht (1,08 tỷ USD). Trong năm tài khóa 2026, Thái Lan sẽ mua một tàu hộ vệ với trị giá 17,5 tỷ baht (540 triệu USD).

Đây là một phần trong kế hoạch chiến lược của Hải quân nhằm đạt được 8 tàu hộ vệ vào năm 2037, nhằm tăng cường an ninh hàng hải tại Vịnh Thái Lan và Biển Andaman.

Hải quân Thái Lan đang vận hành 4 tàu hộ vệ, gồm HTMS Phumipol, HTMS Taksin, HTMS Naresuan và HTMS Rattanakosin. Một ủy ban sẽ sớm được thành lập để lựa chọn thiết kế tàu, với sự tham gia của 5 công ty quốc tế đến từ Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha và Italy. Sau khi lựa chọn được thiết kế phù hợp, đề án sẽ được trình lên nội các phê duyệt.

Ngoài ra, nội các cũng phê duyệt việc sửa đổi hợp đồng mua sắm tàu ngầm S26T, thay đổi thông số kỹ thuật động cơ sang loại CHD 620 do Trung Quốc sản xuất. Lịch giao hàng sẽ được gia hạn, với chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến được bàn giao vào năm 2030, chậm vài năm so với kế hoạch ban đầu.

Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra vướng mắc liên quan đến động cơ MTU 396 do Đức sản xuất, vốn không thể cung cấp, gây chậm trễ đáng kể cho dự án.

Hợp đồng mua sắm tàu ngầm ban đầu được ký vào năm 2017, với dự kiến bàn giao chiếc đầu tiên vào năm 2023. Dù gặp phải những trở ngại, dự án hiện đã hoàn thành 64%, với 7,7 tỷ baht trong tổng số 13,2 tỷ baht đã được thanh toán.