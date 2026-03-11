Thái Lan khuyến khích làm việc tại nhà, đi thang bộ để tiết kiệm năng lượng

Thái Lan đang triển khai các biện pháp để tiết kiệm năng lượng (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana ngày 10/3 cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã yêu cầu các công chức tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nguồn năng lượng bị siết chặt do xung đột ở Trung Đông. Các biện pháp được đưa ra bao gồm tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài và sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy.

“Thủ tướng đã chỉ đạo rằng bắt đầu từ hôm nay các công chức sẽ làm việc tại nhà”, bà Lalida nói với các phóng viên, đồng thời cho biết sẽ có ngoại lệ đối với những quan chức cần trực tiếp phục vụ người dân.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Auttapol Rerkpiboon, nước này hiện chỉ còn khoảng 95 ngày dự trữ năng lượng và đang tìm kiếm thêm nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, Australia và Nam Phi.

Thái Lan đang khẩn trương giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Bà Lalida cho biết các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác của chính phủ bao gồm đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 26-27 độ C và khuyến khích mặc áo ngắn tay, thay vì trang phục trang trọng như vest và cà vạt.

Gần 68% nhu cầu năng lượng của Thái Lan được đáp ứng từ khí tự nhiên. Theo Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan, hơn một nửa lượng LNG đến từ sản xuất trong nước tại Vịnh Thái Lan, trong khi 35% đến từ nhập khẩu, trong đó 13% nhập từ nước láng giềng Myanmar.

Đầu tháng 3, Thái Lan cũng tạm dừng xuất khẩu năng lượng sang tất cả các nước ngoại trừ Lào và Myanmar.

Bà Lalida cho biết, các công chức được chỉ đạo giảm sử dụng điện tại các tòa nhà văn phòng bằng cách tắt đèn và thiết bị điện khi không cần thiết. Chính phủ cũng sẽ kêu gọi người dân hợp tác và khuyến khích các biện pháp tiết kiệm năng lượng như đi chung xe.

“Nếu tình hình leo thang, chính phủ có thể xem xét các biện pháp bắt buộc như giảm độ sáng biển quảng cáo tại các cửa hàng, rạp chiếu phim và cơ sở kinh doanh, đồng thời đóng cửa các trạm xăng lúc 22h”, chính phủ Thái Lan thông báo.

Thị trường năng lượng toàn cầu rúng động bởi cuộc xung đột Mỹ, Israel với Iran, khi các chuyến hàng đi qua eo biển Hormuz gần như bị cắt đứt hoàn toàn.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn ngành vận tải dầu mỏ và khiến giá xăng dầu tại nhiều nước tăng lên.

Giá dầu Brent đã tăng vọt lên hơn 119 USD/thùng vào ngày 9/3, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, trong bối cảnh Ả rập Xê út và các nhà sản xuất Vùng Vịnh khác cắt giảm nguồn cung.