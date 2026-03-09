Người Philippines xếp hàng dài đổ xăng

Một nhân viên trạm xăng Philippines gần đây cho biết số lượng xe mà trạm phục vụ mỗi ngày đã tăng gấp đôi (Ảnh: AFP).

Giao tranh tại Trung Đông đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và gây hư hại các cơ sở dầu khí trong khu vực, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt khi nhiều quốc gia phải đối phó với lo ngại về nguồn cung.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin cho biết người tiêu dùng nước này sẽ phải đối mặt với một loạt đợt tăng giá nhiên liệu theo từng đợt, bắt đầu từ ngày 10/3.

Bà Garin cho biết giá dầu diesel - loại nhiên liệu vận hành xe buýt công cộng và những phương tiện phổ biến ở Philippines - sẽ tăng 17-24 peso (0,28-0,4 USD) mỗi lít. Giá xăng thông thường sẽ tăng 7-13 peso (0,11-0,21 USD) mỗi lít, trong khi dầu hỏa sẽ chịu mức tăng mạnh nhất, 32-38,5 peso (0,53-0,64 USD) mỗi lít.

“Tuy nhiên, cần nhớ rằng giá cả không do Bộ Năng lượng điều tiết. Những gì chúng tôi có thể làm là theo dõi và yêu cầu họ giải thích vì sao giá lại như vậy. Nhưng chúng tôi không thể áp đặt”, bà Garin nói với các phóng viên.

Tại một trạm xăng ở Manila, hàng dài xe máy, taxi và ô tô cá nhân xếp hàng dưới trời nóng gay gắt.

Nhân viên trạm xăng Enrico Guda, 31 tuổi, cho biết số phương tiện phục vụ mỗi ngày tại trạm đã tăng gấp đôi lên khoảng 1.000 xe khi khách hàng cố gắng đổ đầy bình trước khi giá tăng.

“Xe xếp hàng bắt đầu từ 24 giờ trước. Sáng, chiều, thậm chí cả lúc rạng sáng”, Guda nói.

Francis Aranda, sinh viên đại học 25 tuổi, nói rằng: “Tôi dự định sẽ dùng một nửa hạn mức nhiên liệu (hàng tuần) của mình để không phải lo lắng trong những ngày tới nếu chiến tranh ở Iran tiếp diễn”.

Trong khi đó, cảnh sát đã được chỉ thị “kiểm tra các trạm xăng dầu trong khu vực và thu thập bằng chứng về việc trục lợi hoặc tích trữ”, phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Philippines, Chuẩn tướng Randulf Tuano, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 9/3.

Các chuyến phà, phương tiện được hàng chục nghìn người sử dụng mỗi ngày để đi lại khắp quốc đảo 116 triệu dân, cũng đang trong quá trình tăng giá vé.

Hãng vận tải biển Montenegro, sở hữu đội tàu gồm 48 chiếc, cho biết giá cước sẽ tăng từ 10% đến 20% kể từ ngày 23/3.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố tuần làm việc 4 ngày đối với khu vực công nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Tuần trước, ông Marcos đã kêu gọi Quốc hội cho phép giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ nếu giá dầu thô vượt quá 80 USD/thùng.

Trong khi đó, nhiều chính phủ trên khắp châu Á đang cân nhắc tạm dừng xuất khẩu, áp trần giá, thậm chí sử dụng kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.