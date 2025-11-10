Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình hồi cuối tháng 10 tại Malaysia (Ảnh: Bernama).

Bangkok Post đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 10/11 cho biết Thái Lan sẽ đóng băng mọi hoạt động theo các thỏa thuận hòa bình với Campuchia, hay còn gọi là thỏa thuận Kuala Lumpur, một thỏa thuận do Mỹ và Malaysia làm trung gian ký vào cuối tháng 10, bao gồm cả kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia.

Việc đình chỉ được đưa ra sau khi 4 binh sĩ Thái Lan bị thương bởi một quả mìn trong lúc tuần tra biên giới tại tỉnh Si Sa Ket. Một trong các binh sĩ Thái Lan bị mất bàn chân phải trong vụ nổ vào khoảng 9h30 hôm nay 10/11. Ba người còn lại bị thương nhẹ hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapon Narkphanit cho biết quả mìn nhiều khả năng vừa mới được đặt gần đây vì vụ nổ xảy ra trên một con đường mà binh sĩ Thái thường xuyên tuần tra.

Thủ tướng Charnvirakul đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Thái Lan gửi đơn khiếu nại đến nhóm quan sát gồm các sĩ quan quân đội Đông Nam Á đang giám sát tiến trình hòa bình.

Ông dự kiến đến thăm các binh sĩ bị thương tại Si Sa Ket vào ngày mai và chủ trì cuộc họp để đánh giá lại lập trường của Thái Lan đối với thỏa thuận.

Ông Anutin cho biết ông đồng ý với khuyến nghị của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang về việc tạm ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình.

Quyết định đình chỉ thỏa thuận diễn ra trong bối cảnh 2 bên đang chuẩn bị rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực biên giới và bắt đầu chiến dịch rà phá bom mìn chung trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 12.

Thái Lan cũng kêu gọi Campuchia trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới, một vấn đề đã làm gia tăng căng thẳng trong những năm gần đây.

Theo Bloomberg, 18 binh sĩ Campuchia đã bị Thái Lan giam giữ từ tháng 7 sau khi các cuộc đụng độ biên giới nổ ra tại những khu vực tranh chấp.

Bộ Quốc phòng Campuchia hiện vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Biên giới Thái Lan - Campuchia từ lâu đã là điểm nóng, đặc biệt là khu vực gần ngôi đền cổ Preah Vihear.

Căng thẳng leo thang vào tháng 7, khi một loạt các cuộc đấu pháo xuyên biên giới khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán, đánh dấu một trong những cuộc đối đầu tồi tệ nhất trong hơn một thập niên.

Thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur từng được ca ngợi là một đột phá nhằm khôi phục ổn định và cải thiện hợp tác quân sự giữa 2 quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Tuy nhiên, vụ nổ mìn mới nhất đã làm dấy lên hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận đình chiến mong manh này.