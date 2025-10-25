Thủ tướng Thái Lan hoãn đến Malaysia ký thỏa thuận ngừng bắn với Campuchia

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: CNA).

Theo báo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hoãn chuyến thăm Malaysia ngày 25/10 để chủ trì cuộc họp nội các khẩn cấp lúc 10h sáng, nhằm chuẩn bị cho lễ tang Thái hậu Sirikit, người vừa qua đời ở tuổi 93.

Theo thông báo của Cục Hoàng gia Thái Lan, Thái hậu Sirikit đã qua đời lúc 21h21 ngày 24/10 tại Bệnh viện tưởng niệm King Chulalongkorn, thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul, đồng thời là Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, sẽ chủ trì cuộc họp nội các để phân công nhiệm vụ tổ chức tang lễ Hoàng gia. Trước đó, ông dự kiến bay sang Kuala Lumpur, Malaysia trong ngày hôm nay 25/10 để tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, diễn ra từ 26/10 đến 28/10.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Anutin sẽ hoãn chuyến đi và lùi sang ngày 26/10 để tham dự lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chính phủ Thái Lan đang yêu cầu điều chỉnh lịch ký kết, và trong trường hợp phía Mỹ không thể sắp xếp lại, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow sẽ được ủy quyền ký thay mặt Thủ tướng Anutin.

Ông Anutin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tuần tới tại Hàn Quốc.