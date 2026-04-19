Tehran: Mỹ, Iran còn rất xa thỏa thuận chấm dứt xung đột

Trả lời phỏng vấn với truyền hình nhà nước hôm 18/4, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán hàng đầu của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết: "Trong các cuộc đàm phán, một số vấn đề đã đạt được kết luận, nhưng một số khác thì chưa. Chúng ta vẫn còn cách xa một thỏa thuận cuối cùng”.

Iran đã thông báo sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa vào hôm 18/4, với lý do Mỹ "liên tiếp vi phạm lòng tin" khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran.

Trước đó, Iran đã thúc đẩy việc yêu cầu các tàu bè phải nộp một khoản phí để được di chuyển an toàn qua tuyến đường thủy này. Một quan chức cấp cao của Iran nói những con tàu chi trả khoản phí sẽ được ưu tiên hơn so với những tàu không đóng phí.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm qua cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ không thể diễn ra cho đến khi hai bên thống nhất được một "khuôn khổ" chung.

Ông nhấn mạnh hai bên vẫn chưa đạt đến thời điểm có thể gặp mặt trực tiếp do những vấn đề mà Washington đang duy trì một lập trường "tối đa hóa yêu cầu”.

Iran cho biết họ đang xem xét các đề xuất mới từ phía Mỹ sau các cuộc thảo luận với Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, người đang đóng vai trò trung gian giữa hai quốc gia. Tehran khẳng định giữ vững lập trường, “sẽ không thực hiện dù chỉ một sự thỏa hiệp, nhượng bộ hay nới lỏng nhỏ nhất, và sẽ bảo vệ lợi ích của dân tộc Iran bằng tất cả sức mạnh của mình”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã nhóm họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tại Nhà Trắng trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Iran tiến tới thời điểm then chốt, khi lệnh ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn sau 3 ngày nữa.

Ông Abas Aslani, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Trung Đông ở Tehran, cho rằng Iran đang phải đối mặt với "chiến thuật 2 gọng kìm" từ Mỹ.

"Gọng kìm thứ nhất là đàm phán, nhưng Iran đã đặt câu hỏi rằng nếu Mỹ thực sự muốn tìm kiếm một thỏa thuận, tại sao họ lại thực hiện lệnh phong tỏa đường biển, tại sao họ lại bổ sung thêm các lệnh trừng phạt và tại sao họ lại tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Điều đó có thể đang cho chúng ta thấy về một kế hoạch khác", ông nói.

Theo ông Aslani, gọng kìm thứ hai của Mỹ xoay quanh áp lực và đe dọa. "Kịch bản thứ hai này cũng rất có khả năng xảy ra khi chúng ta tiến gần đến thời hạn chót của 2 thỏa thuận ngừng bắn (giữa Mỹ và Iran, và giữa Israel và Li Băng). Không có dấu hiệu nào cho thấy các thỏa thuận này sẽ được gia hạn, và cũng không ai nói về việc kéo dài lệnh ngừng bắn này", ông Aslani nhấn mạnh.

Ông Aslani nhận định, cả 2 bên đang gây áp lực lên đối phương bằng cách không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến việc gia hạn ngừng bắn. "Nhưng điều đó có thể dẫn đến việc tái diễn các hành động thù địch”, ông cảnh báo.