Tehran muốn UAE bồi thường vì để Mỹ dùng lãnh thổ tập kích Iran

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani (Ảnh: Reuters).

Iran đang tìm kiếm bồi thường từ UAE vì cáo buộc nước này tạo điều kiện cho các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran, theo nội dung bức thư của Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Nournews đưa tin hôm 19/3.

Trong bức thư, ông Amir Saeid Iravani cho rằng quyết định của UAE cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công là “một động thái không đúng theo luật quốc tế, kéo theo trách nhiệm của quốc gia”.

Tehran cho biết UAE cần có trách nhiệm quốc tế phải bồi thường, bao gồm cả thiệt hại vật chất và tinh thần phát sinh.

UAE chưa bình luận về thông tin trên.

Trong những tuần qua, Iran liên tiếp tập kích vào các mục tiêu mà họ mô tả là có liên quan tới Mỹ ở các quốc gia Vùng Vịnh.

Ít nhất 11 quốc gia đã bị Iran tấn công nhằm trả đũa các đòn không kích liên tục của Mỹ và Israel và UAE là một trong những quốc gia chịu nhiều cuộc không kích nhất từ Tehran, theo CNBC.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu tại các quốc gia Vùng Vịnh lân cận sau khi Israel tấn công mỏ khí đốt lớn nhất của nước này hôm 18/3.

Giới quan sát nhận định đây là một “sự leo thang nguy hiểm” khiến khủng hoảng thêm trầm trọng và đẩy giá dầu tăng vọt.

Iran đã phát cảnh báo sơ tán đối với một số cơ sở năng lượng tại Qatar, Ả rập Xê út và UAE, cho rằng các cơ sở này đã trở thành “mục tiêu trực tiếp và hợp pháp”, theo hãng tin bán chính thức Mehr.

Cả Qatar và UAE đều chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công ban đầu của Israel, trong đó Ngoại trưởng Qatar gọi đây là “một bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong bối cảnh leo thang quân sự hiện nay trong khu vực”.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cũng lên án cuộc tấn công của Iran, gọi đây là “một sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, cũng như là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực”.

UAE chỉ trích cuộc tập kích trả đũa của Iran, cho rằng việc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng và các cơ sở dầu mỏ của đất nước là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh và ổn định của khu vực cũng như người dân, đồng thời đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào hạ tầng năng lượng diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch ngoài khơi phía nam Iran, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu, vẫn gần như bị đóng cửa, làm tắc nghẽn nguồn cung dầu toàn cầu.