Tổng thống Trump tiết lộ người đầu tiên thúc đẩy chiến dịch không kích Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: PA).

Phát biểu trong một cuộc thảo luận tại bang Tennessee ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã tham khảo ý kiến các lãnh đạo quân sự cấp cao về cách xử lý tình hình với Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nhanh chóng ủng hộ hành động quân sự nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Tôi đã gọi cho rất nhiều người tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta có những người rất giỏi, và tôi nói hãy bàn bạc, chúng ta có vấn đề ở Trung Đông. Có một quốc gia tên là Iran và họ đang tiến gần tới vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhớ lại.

“Pete, tôi nghĩ anh là người đầu tiên lên tiếng. Và anh nói hãy làm đi, không thể để họ có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói thêm.

Bộ trưởng Pete Hegseth, ngồi cạnh ông Trump, chỉ gật đầu và khẽ mỉm cười khi Tổng thống phát biểu.

Mỹ đã bắt đầu chiến dịch không kích Iran vào ngày 28/2, tham gia các cuộc tấn công phối hợp với Israel. Theo dữ liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, kể từ đó, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu và làm hư hại hoặc phá hủy hơn 140 tàu của Iran.

Cho đến nay, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong giao tranh, trong khi khoảng 290 người bị thương.

Khi cuộc xung đột sắp bước sang tuần thứ năm, Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran trong vòng 5 ngày với lý do 2 bên đang đàm phán.

Ông cho biết Phó Tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio “đang đàm phán ngay lúc này”. Ông tin rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột đang ở rất gần.

Ông Trump cho hay, thông qua trung gian, Mỹ đã gửi cho Iran một danh sách gồm 15 điều kiện hòa bình, bao gồm việc Iran phải từ bỏ mọi kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tốt. Chúng bắt đầu từ tối qua, và một chút từ đêm trước đó. Họ muốn hòa bình, họ đã đồng ý rằng sẽ không có vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ xem. Nhưng tôi cho rằng có khả năng (đạt thỏa thuận hòa bình) rất cao”, ông Trump phát biểu hôm 23/3.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã phủ nhận có các cuộc đàm phán. Tehran chỉ nói rằng các thông điệp đã được chuyển qua các bên trung gian.

Người phát ngôn quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari cho rằng Mỹ có thể đang “tự đàm phán với chính mình” trong bối cảnh Nhà Trắng liên tục nói về các cuộc tiếp xúc với Tehran nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Zolfaqari đồng thời cảnh báo giá năng lượng và dầu mỏ sẽ không trở lại như trước đây cho đến khi Mỹ “xóa bỏ” ý tưởng tấn công Iran. Giá dầu đã hạ nhiệt trong tuần này sau khi ông Trump đề cập khả năng đàm phán, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước khi xung đột nổ ra.