Tổng thống Trump nêu cách khiến đồng minh "vào guồng" bảo vệ Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông cho rằng điều đó sẽ khiến một số đồng minh “không phản hồi” đề nghị điều tàu chiến cùng Mỹ khơi thông eo biển huyết mạch, phải “vào guồng”.

Ông Trump đưa ra phát biểu này trong một bài đăng trên mạng xã hội, sau khi bày tỏ sự không hài lòng trước việc các đồng minh của Mỹ không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ hải quân nhằm mở cửa lại eo biển, nơi hiện trên thực tế đã bị phong tỏa do cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ - Israel và Iran.

“Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta loại bỏ phần còn lại của nhà nước Iran, và để các quốc gia sử dụng nó (Hormuz), còn chúng ta thì không, phải chịu trách nhiệm đối với cái gọi là eo biển đó? Điều đó sẽ khiến một số đồng minh không phản hồi của chúng ta vào guồng, và rất nhanh", ông Trump viết trên Truth Social.

Hôm 17/3, ông Trump cho biết Mỹ không còn cần sự hỗ trợ từ các thành viên NATO, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Australia để giúp mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định quân đội Mỹ đã đạt được “thành công quân sự” trong chiến dịch không kích nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Tuy nhiên, các quốc gia không tham gia xung đột vẫn bị ảnh hưởng bởi việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua, sau khi Iran phong tỏa tuyến đường này vào ngày 2/3 để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ. Khoảng 20 tàu đã bị tấn công trong khu vực này.

Trước đó, khi giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, ông Trump đã kêu gọi các đồng minh và đối tác thương mại, yêu cầu họ điều tàu chiến tới và mở lại eo biển, với kỳ vọng kéo giá dầu xuống.

Châu Âu tới nay vẫn phản ứng khá dè dặt trước đề nghị từ ông Trump.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói với các nghị sĩ Đức ngày 18/3 rằng ông đồng ý Iran không được phép gây đe dọa cho các nước láng giềng, nhưng bày tỏ nghi ngờ về cơ sở lý luận đằng sau cuộc chiến Mỹ - Israel.

“Cho đến nay, chưa có một kế hoạch thuyết phục nào về cách chiến dịch này có thể thành công. Washington đã không tham vấn chúng tôi và cũng không nói rằng cần sự hỗ trợ của châu Âu.

Chúng tôi đã khuyến nghị không nên theo đuổi cách hành động như hiện nay. Do đó, chúng tôi tuyên bố rằng chừng nào chiến sự còn tiếp diễn, chúng tôi sẽ không tham gia bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, ví dụ bằng các biện pháp quân sự", ông khẳng định.

Các lãnh đạo châu Âu khác cũng bác bỏ việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự của Mỹ - Israel nhằm vào Iran, do lo ngại bị cuốn vào một cuộc xung đột khó lường với mục tiêu mà họ không hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời không được người dân trong nước ủng hộ.

Cùng quan điểm với Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nói: “Chúng tôi không phải là một bên trong xung đột".

Ngoài ra, một số nước châu Âu bày tỏ không hài lòng khi chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đối với Nga nhằm hạ nhiệt tình trạng thiếu nguồn cung toàn cầu, cho rằng Mỹ đã khiến các đồng minh bất ngờ.