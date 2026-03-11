Tây Ban Nha triệu hồi đại sứ tại Israel

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez (Ảnh: EPA).

Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Tel Aviv sẽ do một đại diện lâm thời điều hành, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết.

Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares, mối quan hệ giữa nước này và Mỹ vẫn "diễn ra bình thường" bất chấp lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc cắt giảm thương mại với Madrid vì đã lên tiếng phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel chống Iran.

Chính phủ cánh tả của Thủ tướng Pedro Sanchez đã khiến Tổng thống Trump nổi giận sau khi chỉ trích cuộc chiến chống Iran, cho rằng hành động này không có cơ sở pháp lý quốc tế, đồng thời cấm máy bay Mỹ sử dụng các căn cứ chung ở miền Nam Tây Ban Nha.

Ngoại trưởng Albares nói với các phóng viên rằng cả Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Madrid đều đang hoạt động "hoàn toàn bình thường".

"Đại sứ quán của chúng tôi ở Washington đang hoạt động bình thường và có tất cả các liên lạc cần thiết như thường lệ", ông Albares nói và nhấn mạnh thêm rằng, điều tương tự cũng áp dụng cho Đại sứ quán Mỹ tại Madrid.

Hôm 3/3, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Madrid đồng thời viện dẫn việc nước này từ chối đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới của NATO là 5% GDP.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Israel và Tây Ban Nha đã xấu đi đáng kể trong gần 1 năm qua, liên quan đến những động thái của Tel Aviv tại Dải Gaza.

Hồi tháng 9/2025, Tây Ban Nha áp lệnh cấm vận vũ khí vĩnh viễn với Israel, một phần trong gói biện pháp nhằm "chấm dứt nạn diệt chủng" ở Gaza.

Theo đó, các tàu chở nhiên liệu cho quân đội Israel sẽ bị cấm cập cảng Tây Ban Nha và máy bay vận chuyển vật tư quân sự cho Israel cũng không được phép bay qua không phận quốc gia châu Âu này.